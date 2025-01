'Atropia' y 'Twinless' ganan máximos premios en Sundance

Sundance.- DJ Ahmet, Twinless y André Is an Idiot fueron los tres títulos dentro del Festival de Cine de Sundance que obtuvieron doble premio en la lista de galardonados que se anunciaron hoy.

En el marco de la nueva temporada de premiaciones y distinciones, que inician con este certamen originado en Park City, Utah, y continúan en Berlín, Cannes, Venecia, Toronto y Tribeca, entre otros, los filmes mencionados fueron reconocidos en distintos frentes y áreas.

Twinless, el drama dirigido, actuado y concebido por James Sweeney, obtuvo el premio de US Dramatic Competition en el área de Premio de la Audiencia, lo que lo coloca en el radar de expertos y gremio artístico, además de que le dio el reconocimiento a Dylan O'Brien como Actor en el área de US Dramatic Special Jury Award.

Este filme trata sobre un par de jóvenes que se conocen en un centro de ayuda especializado para hermanos gemelos o mellizos que perdieron al suyo, y establecen una relación peculiar.

DJ Ahmet, de Macedonia, es un filme que aborda la vida de un incipiente músico y DJ Aprendiz, el cual fue galardonado con World Cinema Dramatic, por el premio de la audiencia y también de parte del jurado por su visión especial dentro del cine.

Y André Is An Idiot es sobre un hombre que está muriendo de cáncer y se enfrenta todo tipo de opiniones porque declinó someterse a una coloscopia; fue distinguido con el Mejor Documental, en el área de premios que da la audiencia, y el Jonathan Oppenheim Editing Award.

Filmes dirigidos por mujeres también fueron reconocidos en el festival de cine fundado por Robert Redford, como el documental Selena y Los Dinos, dirigido por Isabel Castro, y que obtuvo mención como Premio Especial del Jurado por Storytelling para Documental, y Prime Minister, también como documental de la audiencia, y es dirigido por Michelle Walshe.

The Perfect Neighbor, 2000 Meters to Andriivka, Mr. Nobody Against Putin, Coexistence, Life After Me y Cutting Through Rocks, con connotaciones o contexto político, también fueron premiados en distintos epatados del Festival de Cine de Sundance 2025 cuyas funciones concluyen este domingo.

Atropia obtuvo el premio en US Dramatic Competition, Seeds por US Documentary Compettion y Sabar Bonda por World Cinema Competition en área de excelencia cinematográfica.