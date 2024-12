Descubre la Magia de las Películas Navideñas

Por: Agencia Reforma

Diciembre 25, 2024 - 02:30 p.m.

Apenas llega diciembre y vuelve la escena en casa: sintonizas tu canal favorito de televisión o ingresas a una plataforma de streaming, te acomodas en el sofá y te relajas con un filme navideño tras un arduo día.

Si quieres completar el cuadro, tú y tus seres queridos se sirven un buen tazón de chocolate caliente.

No hay filme de temporada que sea imprescindible, desde Home Alone, con un simpático Macaulay Culkin a la cabeza del elenco, hasta Our Little Secret, la más reciente película navideña de Lindsay Lohan para Netflix.

La mayoría de estas historias no requieren mucho presupuesto para su realización, pero sí son muy redituables.

La trama, en tanto, suele seguir una fórmula, coinciden expertos, en especial si involucra un enredo romántico. ¿De dónde proviene esta fascinación de la audiencia?

"Las películas navideñas son como un dulce para la mente", dice el comunicólogo Manuel Humberto Ayala, catedrático del Tec de Monterrey.

"Es un pastel que te vas a comer bien rico y nada más".

Soñar y escapar

El fervor por la llegada de Santa Clos no es nuevo: la primer película navideña se estrenó en 1898, pocos años después de la invención del cine: se trató de la cinta británica Papá Noel, muda, de George Albert Smith.

Mario, por su parte, nunca se pierde cada diciembre Home Alone 2: Lost in New York e imagina qué pasaría si decidiera tomar unas vacaciones navideñas en la Gran Manzana.

"Sueño con algún día vivir una Navidad en Chicago o Nueva York e ir a la pista de patinaje, a las jugueterías e incluso alimentar a las palomas", sonríe el emprendedor, de 31 años.

Es con este tipo de filmes, señala el joven, que recuerda su infancia.

"Estas películas están vendiendo un sueño, una idea o fantasía por la cual tienen éxito: es el mundo que todos quisiéramos tener", indica el catedrático Ayala, quien también es realizador de cortometrajes.

"El cine sirve para eso: para soñar, para escapar y, cuando tú ves una de estas películas, haces un acuerdo personal para aceptar que verás una fantasía completa y te divertirás".

Ver a Kevin McCallister (Culkin) escapar de los ladrones o a Arnold Schwarzenegger convertirse en un superhéroe en Jingle All The Way suele funcionar como un momento de relajación para el espectador.

"Te venden estas fantasías navideñas que te sirven de escape y un descanso de la rutina", comenta Janett Juárez, crítica de cine del programa La Veo o No La Veo.

"También son un punto de identificación y oportunidad de burlarte de tus mismas tragedias: de los viajes, de las compras, del tráfico".

En familia

A partir de noviembre, Francia, una asistente bancaria de 27 años de edad, empieza a ver producciones románticas para estar en armonía con la energía de Navidad.

La joven quiere seguir viviendo la ilusión decembrina con su familia y encuentra una oportunidad fácil en este género.

"Además de que entro en atmósfera de paz y amor, no conozco al reparto de las películas y aseguro un argumento recurrente", comparte.

La identificación con los personajes es una experiencia inherente al cine, indica Juan Manuel González, director del departamento de Cine y Comunicación de la UDEM, quien hizo el apunte de Papá Noel, de 1898, aunque ubica el auge en los 90.

"Siempre buscamos identificación con los personajes, sea película romántica, de aventuras, y no dudo que en el caso de las películas navideñas sea lo mismo.

"También tiene que ver con el interés por generar ese espíritu navideño y de experimentar, aunque sea a través de las películas, cosas que probablemente no vives".

Elisa, maestra de idiomas, evoca sus momentos disfrutando en familia este tipo de contenidos.

"Ver esas pelis nos hace revivir el sentimiento de descanso y de reunión con los que queremos, pues tenemos días de vacaciones y tiempo familiar en invierno", dice la joven.

"Además que es muy popular ver estos filmes encobijados con nuestros hermanos y padres, tomando chocolate caliente".

Toda una tradición

Es en esta época en que la gente no quiere complicarse ni estresarse. Para este caso, prefieren inclinarse por historias de fácil comprensión.

"Los conflictos de estas películas son muy ligeros y divertidos, relajan, porque estás viendo una historia que no te complica la vida ni comprometerá tanto tu pensamiento", dice Ayala.

"Al mismo tiempo, te entretiene. Es un escape muy positivo y atractivo"

A diferencia de otros subgéneros, agrega el especialista, este tipo de contenidos no muestran violencia, sexo ni muertes.

Al contar con tramas simples, expresa González, la audiencia puede hacer otras tareas mientras disfruta de estos filmes.

"Como no son muy exigentes, las puedes ver mientras preparas la cena o estás con los familiares".

El también cineasta apunta: "Creo que se está convirtiendo en una parte importante de la tradición en las casas".

Los espectadores que aman la Navidad buscan en los largometrajes de la festividad complementar su propia celebración, señala Ayala.

"Complementan todo lo que la gente está viviendo fuera del cine: sus fiestas, posadas y tradiciones".

El especialista está convencido de que este tipo de filmes ya se han ganado al público internacional, de tal manera que incluso hay maratones en verano en algunos canales de televisión de paga.

"Se ha vuelto ya una una tradición casi, casi como cenar pavo", añade.

Y a ti, ¿cuáles son las películas que más disfrutas en esta temporada?