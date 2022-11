Fans de Marvel se cansan de tanto contenido, revela estudio

GUADALAJARA, Jalisco

El estudio se sumergió en el fandom de las películas de cómics, recurriendo a 5 mil fanáticos del entretenimiento y los juegos entre las edades de 13 y 54 años, así como "perspectivas patentadas" de la plataforma en línea y wikis de Fandom.

La investigación tuvo algunos hallazgos clave, incluidas algunas diferencias importantes entre los fanáticos de Marvel y DC. Encontró que el 81 por ciento de los que se asocian estrechamente con Marvel son más propensos a buscar todos y cada uno de los proyectos del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel) , mientras que solo el 67 por ciento de los fanáticos de DC harían lo mismo con sus respectivas películas y programas.

Es más probable que la base de fanáticos de DC consuma series o películas basadas en un superhéroe específico, con el 57 por ciento de los fanáticos de DC enfocados en uno o dos personajes en comparación con el 38 por ciento de los fanáticos de Marvel.

El estudio asume que esta es la razón principal por la que el 36 por ciento de los fanáticos de MCU sienten fatiga de superhéroes, simplemente porque están más inclinados a asimilar todo lo que produce la franquicia. Mientras tanto, el 20 por ciento de los fanáticos de DC dicen que sienten el mismo efecto, probablemente porque es más probable que vean menos simplemente porque solo siguen a un personaje específico.

Fandom descubrió que cada base de fans se podía dividir en cuatro segmentos de orden aproximadamente descendente de intensidad: defensores, intencionalistas, culturalistas y coquetos.

Los defensores son aquellos que están más arraigados en la marca en particular. Estos son miembros de la audiencia que están profundamente involucrados en la propiedad intelectual hasta el punto de que descubren que la marca forma parte de lo que son.

Los intencionalistas son la mayor parte de cada base de fans en particular, siendo aquellos que no buscarán todo y pueden ser influenciados por el marketing o la recepción crítica. Lo más probable es que este grupo vea contenido nuevo dentro de las primeras dos semanas, pero no es necesario que esté allí el día del estreno.

Los culturlistas están fuertemente influenciados por el rumor en torno a cualquier lanzamiento en particular. Este grupo ve estas experiencias como oportunidades para conectarse con amigos y familiares, en lugar de la propiedad intelectual en sí.

Y por último, los coquetos son los que van a incursionar aquí y allá. Van y vienen de la propiedad intelectual de la franquicia, asimilando las cosas cuando tienen tiempo en lugar de lo que el mundo que les rodea les dice que hagan.

Se demostró que Marvel tiene más defensores e intencionalistas que DC, y los dos grupos representan el 66 por ciento de la base de fans de Marvel, mientras que ese número es solo el 61 por ciento en DC.

Tanto Marvel como DC han estado en la cima del mundo del cine durante más de una década, y las películas de cómics son la apuesta de taquilla más grande y consistente que existe actualmente.

Sin embargo, últimamente se ha hablado del hartazgo de los superhéroes. Directores como Sam Raimi han dicho que la sobredosis de superhéroes es un problema entre los creativos que están muy involucrados en este tipo de proyectos, y Denis Villeneuve de Duna dijo que estas películas están convirtiendo al público en "zombis".