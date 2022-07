Fallece Bob Rafelson, director de cabecera de Jack Nicholson

El realizador, que cuenta con 20 créditos detrás de la cámara en el portal IMDb, trabajó con el actor Jack Nicholson en siete películas, incluyendo las clásicas Five Easy Pieces (1970), The King of Marvin Gardens (1972) y El Cartero Llama Dos Veces (1981). Además fue productos (no acreditado) en Easy Rider (1969).

También es recordado por ser el cocreador del programa de televisión The Monkees, de 1966, que reunía a un grupo de jóvenes, similares a The Beatles, reclutado como un resultado de un casting abierto. El show ganó un Emmy en 1967 a la Mejor Serie de Comedia.

Los primeros cuatro discos de The Monkees alcanzaron el número 1 en la lista Billboard 200, generando seis sencillos entre los 10 primeros lugares, incluidos "Last Train to Clarksville" y "I'm a Believer".

Bob Rafelson también produjo The Last Picture Show (1971), obra clásica de Peter Bogdanovich, por la que fue nominado al Óscar. También su cinta Five Easy Pieces brilló en la ceremonia, al competir por cuatro estatuillas en el año de su lanzamiento, incluida la de Mejor Película.

Entre muchos otros trabajos, el cineasta también dirigió el videoclip del éxito de 1983 de Lionel Richie "All Night Long (All Night)".

