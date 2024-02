Ex presidenta de Miss Universo busca demandar a su sucesora

CIUDAD DE MÉXICO.-Paula Shugart, quien fue presidenta de Miss Universo en 2023, compartió en sus redes sociales que busca tomar acciones legales después de que la nueva directora de la organización, Anne Jakrajutatip la tachara de corrupta y de recibir sobornos.

A través de un comunicado Shugart compartió que no le gusta hacer comentarios sobre la organización, pero tras los comentarios que hizo la nueva directora prefiere hablar para que no se demerite el trabajo de todas las participantes.

"Desde que anuncié mi renuncia en noviembre de 2023, he buscado permanecer fuera del centro de atención, optando por no comentar ninguno de los cambios dentro de la Organización de Miss Universo, buscando sólo ayudar silenciosamente a la marca y a sus partes interesadas, cuando me soliciten, con mi conocimiento y orientación históricos", declaró.

Jakrajutatip dijo en una entrevista que aparentemente Paula Shugart había tomado dinero por debajo del agua cuando fue presidenta.

"Sin embargo, los recientes comentarios falsos e indignantes hechos por la dueña de Miss Universo Anne Jakrajutatip impugnando mi personaje me han obligado a romper mi silencio. Normalmente, elegiría ignorar tales afirmaciones, pero, al decir que soy corrupta y tomé dinero "bajo la mesa" para asegurar colocaciones en competiciones de Miss Universo, Jakrajutatip no sólo me difama, sino que también desacredita a las mujeres que han ganado la corona de Miss Universo al insinuar que sus títulos fueron "comprados" y no ganados por mérito", agregó.

Actualmente la compañía JKN que es dueña de Miss Universo ha enfrentado denuncias, pues a finales del 2023 los organizadores de Miss Universo Indonesia fueron acusados de abuso sexual contra finalistas del concurso.

"No puedo soportar esas afirmaciones peligrosas e imprudentes, que degradan la marca Miss Universo y sus titulares. Actualmente estoy considerando mis opciones legales en Tailandia y qué acciones podría tomar. Sin embargo, teniendo en cuenta que mi denuncia será sólo una de las muchas acciones legales que actualmente enfrenta la dueña de JKN, es imperativo para la marca Miss Universo y su legado que de inmediato hable la verdad y condene estas palabras antes de tomar cualquier acción ante los tribunales tailandeses y estoy Reservando todos los derechos para reclamar daños y perjuicios", detalló.

Hasta el momento Anne Jakrajutatip no se ha pronunciado al respecto.