Estrenará en 2023

La fecha de lanzamiento de The Last of Us se fijó para el domingo 15 de enero de 2023.

La serie se basa en el videojuego del mismo nombre de la empresa Naughty Dog para PlayStation.

20 AÑOS DESPUÉS

The Last of Us tiene lugar 20 años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, un sobreviviente endurecido, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena invadida por monstruos parecidos a zombies, llamados clickers.

Una enfermedad mortal llamada hongo cordyceps devastó al mundo y convirtió a sus víctimas en cascarones tambaleantes con esporas parecidas a hongos que crecen de sus cuerpos. Al igual que en el videojuego original, Joel debe viajar por todo el país con Ellie, mientras esquiva clickers, bandidos y todo tipo de peligros.

El elenco de la serie incluye a Pedro Pascal, como Joel; Bella Ramsey, como Ellie; Gabriel Luna, como Tommy; Anna Torv, como Tess; Nico Parker, como Sarah; Murray Bartlett, como Frank; Nick Offerman, como Bill; Melanie Lynskey, como Kathleen y Storm Reid, como Riley.

REPARTO

También protagonizan Merle Dandridge, como Marlene; Jeffrey Pierce, como Perry; Lamar Johnson, como Henry; Keivonn Woodard, como Sam; Graham Greene, como Marlon y Elaine Miles, como Florence.

Ashley Johnson y Troy Baker, quienes interpretaron las voces de Ellie y Joel en los videojuegos, aparecerán en la serie como personajes diferentes.

UNA GRAN PRODUCCIÓN

The Last of Us fue escrito y producido por Craig Mazin y Neil Druckmann y es una coproducción con Sony Pictures Television. Las productoras principales son PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog.