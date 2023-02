Cines de México para ver el reestreno de "Titanic"

El filme estelarizado por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet debutó en 1997. Y, en su momento, se convirtió en la cinta más exitosa del director James Cameron, quien también ha llevado la batuta en otras producciones, como Avatar y Terminator.

La película se llevó 11 premios Oscar de las 14 categorías a las que fue nominada. Obtuvo las estatuillas a Mejor película, Mejor director, Mejor fotografía, Mejor montaje, Mejor banda sonora y Mejor canción original, por "My Heart Will Go On" con la interpretación de Celine Dion.

Por si fuera poco, encabezó las marquesinas por más de 25 fines de semana consecutivos y este año tendrá su regreso triunfal, así lo dio a conocer 20th Century Studios.

Fechas y sedes de cines para ver Titanic en México

Si te interesa volver a ver la emblemática historia dirigida por James Cameron, en México habrá diferentes sedes y horarios de cines donde se proyectará la película en su versión remasterizada 4K.

Y es que el anuncio del reestreno conmocionó a los amantes de la historia desarrollada en el trasatlántico más famoso. Por lo que cines de Latinoamérica no dudaron en confirmar fechas y sedes.

En México, tanto Cinemex como Cinépolis incluyeron en sus carteleras la proyección de "Titanic". Por si fuera poco, contarán con funciones en pantalla IMAX y en formato 3D. Todo ello con la finalidad de que los fanáticos tengan una mejor experiencia.

La cinta comenzó a ser proyectada desde el 9 de febrero. Al momento, los cines Reforma 222, Insurgentes, Parque Delta y Patriotismo de Cinemex aún tienen horarios disponibles en cartelera.

En el caso de Cinépolis, el reestreno se podrá ver en salas tradicionales y VIP. Algunos de los cines que cuentan con horarios son Encuentro Fortuna, Galerías Atizapán, Satélite, Town Center El Rosario y Vía Vallejo.