'Dreams' de Michel Franco competirá en la Berlinale 2025

Por: Agencia Reforma

Enero 21, 2025 - 01:03 p.m.

La nueva película del cineasta mexicano Michel Franco, Dreams, fue seleccionada para competir por el prestigioso Oso de Oro en la 75ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, que se celebrará del 13 al 23 de febrero de 2025.

Protagonizada por Jessica Chastain, Rupert Friend e Isaac Hernández, Dreams se suma a las 19 producciones que lucharán por los codiciados premios Oso de Oro y Oso de Plata, según un comunicado del festival.

La película, que fue filmada en San Francisco y Ciudad de México, cuenta la historia de una adinerada socialité, interpretada por Chastain, que comienza un romance con un bailarín de ballet mexicano, papel protagonizado por Hernández.

Entre otros largometrajes que optan al máximo galardón del festival, se encuentran trabajos de directores que regresan al certamen, como el rumano Radu Jude con su comedia negra Kontinental '25 y el surcoreano Hong Sang-soo, con su lánguida comedia familiar What Does That Nature Say to You. También destaca el regreso del estadounidense Richard Linklater con Blue Moon, una película sobre el compositor Lorenz Hart, con un reparto de lujo que incluye a Ethan Hawke, Margaret Qualley y Andrew Scott.

Además, Reflection in a Dead Diamond, de los belgas Hélène Cattet y Bruno Forzani, ofrece un espionaje maximalista, mientras que If I Had Legs I'd Kick You aborda la misteriosa enfermedad de un niño, con Rose Byrne, Conan O'Brien y A$AP Rocky en el reparto.

Otro de los títulos destacados es Timestamp, un documental de observación de Kateryna Gornostai sobre la vida en Ucrania tras la invasión rusa de 2022, que se presenta como una de las películas más abiertamente políticas de esta edición del festival.

Cabe mencionar que, este año, de las 19 películas seleccionadas para competir, 17 son estrenos mundiales, y ocho de ellas han sido dirigidas o codirigidas por mujeres, destacando la creciente presencia femenina en el cine internacional.

La directora del Festival Internacional de Cine de Berlín, Tricia Tuttle, expresó su orgullo por la selección de las películas, señalando que cada una de ellas ofrece una perspectiva única y fresca del cine contemporáneo.

"Cada una de estas obras singulares muestra a cineastas en la cima de su oficio", comentó Tuttle añadiendo que la competencia de este año promete descubrir nuevas y fascinantes visiones del cine global.





LISTA COMPLETA DE PELÍCULAS:

SECCIÓN OFICIAL DE COMPETICIÓN:

- 'Ari', de Léonor Serraille

- 'Blue Moon', de Richard Linklater

- 'La Cache', de Lionel Baier

- 'Dreams', de Michel Franco

- 'Drommer' ('Dreams (Sex Love)'), de Dag Johan Haugerud

- 'Geu jayeoni nege mworago hani' ('What does that Nature Say to You'), de Hong Sangsoo

- 'Hot Milk', de Rebecca Lenkiewicz

- 'If I Had Legs I'd Kick You', de Mary Bronstein

- 'Kontinental'25', de Radu Jude

- 'El Mensaje', de Iván Fund

- 'Mother's Baby', de Johanna Moder

- 'Reflet dans un diamnt mort', de Hélène Cattet y Bruno Forzani

- 'Sheng xi zhi di' ('Living the Land'), de Huo Meng

- 'Strichka chasu' ('Tinestamp'), de Kateryna Gornostai

- 'La Tour de Glace', de Lucile Hadzihalilovic

- 'Was Marielle weib' ('What Marielle Knows'), de Marielle Knows

- 'Xiang fei de nv hai' (Girls on Wire'), de Vivian Qu

- 'O ultimno azul' ('The Blue Trail'), de Gabriel mascaro

- 'Yunan', de Ameer Fakher Eldin





BERLINALE SPECIAL:

- 'Mickey 17', de Bong Joon Ho'

- 'The Narrow Road to the Deep North', de Justin Kurzel

- 'A Complete Unknown', de James Mangold

- 'Shoah', de Claude Lanzmann

- 'After this Death', de Lucio Castro

- 'Ancestral Visions of the Future', de Lemohang Jeremiah Mosese

- 'Das Deutsche Volk', de Marcin Wierzchowski

- 'Freiendship's Death', de Peter Wollen

- 'Heldin', de Petra Volpe

- 'Honey Bunch', de Madeleine Sims-Fewer

- 'Islands', de Jan-Ole Gerster

- 'Je n'avais que le néant-'Shoah' par Lanzmann', de Guillaume Ribot

- 'Kein Tier. So Wild' ('No Beast. So Fierce'), de Burhan Qurbani

- 'Koln 75', de Ido Fluk

- 'Leibniz-Chronik eines verschollenen Bildes' ('Leibniz - Chronicle of a Lost Painting'), de Edgar Reitz y Anatal Schuster

- 'Das Licht' ('The Light'), de Tom Tykwer.

- 'Luker', de Alex Russell

- 'A melhor mae do mundo', de Anna Muylaert

- 'Michtav Le'David' ('A Letter to David'), de Tom Shoval

- 'My Undesirable Friends: Part 1 - Lost Air in Moscow', de Julia Loktev

- 'Pa-gwa' ('The Old Woman with the Knife'), de Min Kyu-dong

- 'The Thing with Feathers', de Dylan Southern





PERSPECTIVES:

- 'Al mosta'mera' ('The Settlement'), de Mohamed Rashad

- 'Baksho Bondi' ('Shadowbox'), de Tanushree Das, Saumyananda Sahi

- 'BLKNWS: Terms & Conditions', de Kahlil Joseph

- 'Come la notte' ('Where the Night Stands Still'), de Liryc Dela Cruz

- 'El Diablo Fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)' de Ernesto Martínez Bucio

- 'Duas Vezes João Liberada' ('Two Times João Liberada'), de Paula Tomás Marques

- 'Hé mán' ('Eel'), de Chu Chun-Teng.

- 'How to Be Normal and the Oddness of the Other World', de Florian Pochlatko

- 'Kaj ti je deklica' ('Little Trouble Girls'), de Urska Dukic

- 'Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo)' Joel Alfonso Vargas

- 'Minden Rendben' ('Growing Down'), de Bálint Dániel Sós

- 'Mit der Faust in die Welt schlagen' ('Punching the World'), de Constanze Klaue

- 'On vous croit' ('We Believe You'), de Arnaud Dufeys y Charlotte Devillers

- 'Le rendez-vous de l'été' ('That Summer in Paris'), de Valentine Cadic.