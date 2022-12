Comedia, drama y suspenso

DEAD TO ME

Siempre con el duelo como eje central, Muertos para Mí llega a su final con sus últimos 10 episodios, que se estrenan dos años y medio después de la temporada anterior.

El retraso tuvo que ver con una pausa de varios meses en la producción cuando su estrella Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

La serie arranca justo donde se quedó el segundo año, con un accidente de auto en el que se ven involucrados los personajes de Applegate y Linda Cardellini.

Si bien la trama sobre asesinato y mentiras se mantiene, enredándose mucho más, los últimos capítulos sirven para ver como la relación de estas dos mujeres, unidas por la desgracia, se hace más fuerte al enfrentar diferentes situaciones médicas.

Y es ahí donde el show creado por Liz Feldman tiene su punto más fuerte, en ese lazo de hermandad que viene de su improbable y complicada amistad.

THE PEOPLE WE HATE AT WEDDINGS

Las películas centradas alrededor de una boda familiar suelen seguir un patrón donde a final de cuentas las diferencias son las que terminan uniendo a las personas.

The People We Hate at Weddings se centra en esos familiares de los que todos hablan a espaldas después del evento y que quisieras mejor no haber invitado.

Basada en el libro de Grant Ginder, y dirigida por Claire Scanlon, la cinta cuenta la historia de dos hermanos que acuden a la boda de su millonaria media hermana en Inglaterra, acompañados por la complicada madre de los tres.

Alice (Kristen Bell) se encuentra en una relación con su jefe casado y conoce a un atractivo extraño en el avión de camino, mientras que su hermano gay Paul (Ben Platt) sufre porque su pareja quiere abrir la relación que tienen para incluir terceros.

Su madre, interpretada por Allison Janney, intenta a toda costa que las cosas entre todos funcionen, pero el orgullo de su familia y los malos entendidos forman parte de la complicada ecuación.

El principal problema de la cinta es que los personajes resultan desagradables la mayor parte de la película, aunque como suele pasar en este tipo de historias tienen su reivindicación.

1899

Por fin llegó la segunda obra maestra del par de genios creadores de Dark (Baran bo Odar y Jantje Friese), y vaya que sus mentes logran sorprender de nuevo. Un barco a vapor transporta emigrantes a América. Los pasajeros, procedentes de diversos países de Europa, tienen en común las esperanzas y los sueños para el nuevo siglo y su futuro en el extranjero. Pero cuando descubren otro barco a la deriva, su viaje da un giro inesperado. Lo que se encuentran a bordo transformará su travesía en una pesadilla. Sus creadores nos demuestran que aún se pueden hacer series complejas, inteligentes, con tramas cuidadosamente armadas y un suspenso que nos mantiene sentados en el sillón sin ganas de voltear a ver el celular. Con un casting de primera, con actores de diferentes partes del mundo interpretando personajes deliciosamente entrañables y sin huecos en su diálogo. Tiene brillo propio, y aunque la mayoría la veamos por ser la hermanita de Dark, no hay necesidad de tener expectativas altas, la serie habla por sí sola. El final te impactará, y al comienzo de los créditos, al igual que yo gritarás: ¡ya quiero ver la segunda temporada!