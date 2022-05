Domina el ´spanglish´

Rosie Perez va tras un grupo sospechoso de amigos en el thriller "Now & Then", una serie bilingüe de Apple TV+ en la que la actriz neoyorquina de origen puertorriqueño interpreta por primera vez un papel con muchos diálogos en español.

"Creo que queríamos partir del punto de ¿quién es el ser humano que estamos interpretando? No tanto cómo manejaría un policía este caso, porque si no sabes quién es tu personaje, se convierte en una serie policiaca clásica y eso no era lo que estaba escrito y no era lo que quería transmitir", dijo Perez en una entrevista reciente por videollamada desde la Ciudad de México.

"Fue un personaje muy desafiante ser esta mujer tan ruda, enfocada. En ella no hay zonas grises y eso me encanta. Me encantó que me vi retada a hablar español... Antes había dicho una que otra frase, pero no diálogos completos; mi hermana Carmen me ayudó enormemente. Y también interpretar a alguien más joven y ver cómo se retrataba eso, todo esto fue maravilloso de hacer", agregó sobre el paso de dos décadas en la trama. "Todo esto fue maravilloso de hacer".

La serie de ocho capítulos, creada por Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira, estrena sus primeros tres episodios el viernes y luego nuevos capítulos semanales hasta el 24 de junio.

Cuando el caso original revive por sus involucrados, Flora convoca a su excolega Sullivan (Željko Ivanek), convencida de que en esta ocasión podrán resolverlo.

"Todos están en un momento muy diferente en ese periodo de 20 años", dijo Ivanek. "Deseas que la gente tome las decisiones correctas, pero es fascinante ver a la gente tomar las decisiones equivocadas y lidiar con las consecuencias".

Los amigos son interpretados en su versión universitaria por Alicia Jaziz, Jack Duarte, Miranda de la Serna, Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz y Jorge López. Tras el accidente, han tratado de ocultar el pasado y proyectan imágenes de éxito. Pedro (Yazpik) y Ana (De Tavira) Cruz tienen hijos y están en plena campaña política de Pedro por la alcaldía del condado de Miami-Dade. Escuchar las conversaciones privadas de la pareja recuerda a los Macbeth.

"Sí, lo pensamos", dijo De Tavira sobre el parecido con los personajes de Shakespeare.

José María Yazpik, Marina de Tavira, Manolo Cardona, Maribel Verdú y Soledad Villamil en una escena de "Now & Then".