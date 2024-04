Documentan su vida en Spacey Unmasked

Ciudad de México

Un documental llamada "Spacey Unmasked", que desentraña los sucesos alrededor del caso de acusaciones de conducta sexual inapropiada que hundió la carrera de Kevin Spacey, saldrá en Channel 4, en Reino Unido, los días 6 y 7 de mayo.

El portal Variety reportó que el material videográfico incluye entrevistas con distintos hombres, que no necesariamente están vinculados al juicio realizado a el ganador del Óscar en Reino Unido.

"Hablan por primera vez de sus experiencias con Spacey", indicó.

Este trabajo muestra una vista clínica a profundidad sobre el hombre que en algún momento fue el más admirado y respetado entre su gremio y que cayó en desgracia en 2017, cuando el actor Anthony Rapp lo acusó de haber tenido conducta sexual inapropiada con él.

MUCHO QUE VER

El material incluye material nunca antes visto del actor, hoy de 64 años, y quien fue el gran estelar del primer gran éxito de Netflix, House of Cards, aunque la empresa lo cortó por completo del filme que estelarizaría para ellos, Gore, luego del escándalo.

Esta miniserie-documental muestra materiales de su niñez hasta su llegada a Broadway, en donde sustentó las bases de su formación y de cómo fue llegando a filmes obligados, como "Belleza Americana" y "Sospechosos Comunes".

Ya fue en 2020 que Rapp lo demandó legalmente, y tras otras denuncias más de alrededor de ocho hombres y otros nombres anónimos, la fama del también ganador del Tony y del Globo de Oro se fue en picada.

En el trabajo hay conversaciones con hombres que han tenido distintas conexiones con el histrión, quien se declaró públicamente gay en medio del escándalo, y que nunca antes habían hablado del asunto.

LA DIRECCIÓN

"Spacey Unmasked" fue dirigido y producido por Katherine Haywood, y ya cuenta con negociación de compra y exhibición de parte de Warner Bros. Pictures.

Fue realizado por la compañía All3 Media International, que tiene en sus títulos de producción previos, The Square, Hell and Back Again, Pussy Riot: A Punk Prayer y Who Is Maxwell.

"Espero que la Academia tome nota de algunas de las grandes actuaciones del elenco que no es conocido", escribió Kevin Spacey para un comunicado, con relación al veto no declarado que sufrió de parte del organismo que premia anualmente a lo mejor del cine.

En julio pasado, el actor que fue director de The Old Vic Theatre, en Londres, la Corte donde fue enjuiciado lo declaró "No culpable" de nueve cargos de asalto sexual no agravado, asalto indecente, y el más grave, inducción a conducta penetrativa sexual.

De hecho, el venerado actor ganó en octubre del 2022 la demanda por 40 millones de dólares de un proceso civil hacia Anthony Rapp, ya que sus acusaciones de conducta sexual inapropiada no procedieron porque, supuestamente, acontecieron en 1983 y ya era una situación basada en especulaciones.

Este material está previsto para su exhibición en la plataforma Max, pero aún no hay fecha definida.