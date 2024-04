Ciudad de México

Céline Dion permanece alejada de la música y los escenarios desde hace ya varios meses debido a una rara enfermedad autoinmune que, de acuerdo con la Clínica Mayo, afecta al sistema nervioso central y provoca rigidez muscular progresiva.

En 2022, Dion fue diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida y desde entonces enfrenta una dura batalla de la que, recientemente, ha revelado, sólo espera un milagro para poder salir victoriosa.

"No he vencido la enfermedad, todavía está dentro de mí y siempre lo estará. Espero que encontremos un milagro, una manera de curarlo con investigación científica, pero por ahora tengo que aprender a vivir con ello", dijo en entrevista para "Vogue Francia".

EVITA EL DETERIORO

Por ahora, la cantante ya ha tomado cartas en el asunto y para evitar un deterioro mayor, toma terapia física y vocal cinco veces a la semana, y ha aprendido a vivir con esta condición: "Trabajo los dedos de los pies, las rodillas, las pantorrillas, el canto, la voz... Tengo que aprender a vivir con ello ahora y dejar de cuestionarme. Al principio me preguntaba: ¿por qué yo? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué he hecho? ¿Es esto mi culpa?", agregó.

Esto la ha llevado a ver las cosas desde otro punto, uno mucho más positivo y esperanzador: "Tengo esta enfermedad por alguna razón desconocida. A mi modo de ver, tengo dos opciones: o trabajo súper duro, o se acabó y me quedo en casa. He elegido trabajar con todo mi cuerpo y alma, con un equipo médico. Quiero ser lo mejor que pueda ser. ¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel!"

SU META

Pero su meta más grande y por la que está luchando es volver a estar en un escenario interpretando todas sus canciones a sus fans pero, por ahora, esto no es algo que pueda prometer a sus seguidores; incluso no sabe si algún día pueda hacerlo: "Tal como están las cosas, no puedo quedarme aquí y decirles: ´Sí, en cuatro meses (iniciará una gira)´. No lo sé, mi cuerpo me lo dirá. Por otro lado, no quiero simplemente esperar. Es moralmente difícil vivir el día a día. Es duro, pero hay una cosa que nunca parará y es la voluntad, la pasión y el sueño".

ALISTA DOCUMENTAL

Asimismo, anunció que trabaja en un documental en el quamedad con el único objetivo de concientizar al público al respecto, y que será transmitido por Prime Video.