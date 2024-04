Xóchitl y Claudia ´chocan´ en el segundo debate presidencial

El segundo debate presidencial dejó una nueva retahíla de ataques, golpes bajos y postales que quedarán para la posteridad. Xóchitl Gálvez lució más suelta, Claudia Sheinbaum aguantó y administró su ventaja en las encuestas, y Jorge Álvarez Máynez buscó su lugar como la tercera opción en la boleta.

Aunque la producción volvió a estar en el centro de las críticas, el formato hizo posible que, por primera vez, se proyectaran videos con las preguntas de ocho ciudadanos, un hecho inédito en otras ediciones. Entre alusiones a la Santa Muerte, un frasco de agua contaminada y menciones a la "Priandilla inmobiliaria", esta es una selección de los momentos que marcaron el encuentro frente a frente de este domingo.

La inclusión de preguntas de la ciudadanía, formuladas directamente por los votantes, fue una de las principales novedades de este debate. Ocho fueron seleccionadas y proyectadas entre más de 200 que recibió el Instituto Nacional Electoral (INE).

Una habitante de San Juan Chamula (Chiapas) planteó en tsotsil cuáles son los programas y las políticas de las candidatas y el candidato para apoyar a las comunidades indígenas. "¿Qué propuestas sociales nos traen a las mujeres indígenas y qué apoyos sociales habrá para la niñez y las familias de San Juan Chamula?", cuestionó la ciudadana en una videollamada.

En esta campaña se trasmitarán los debates, por primera vez, en náhuatl, tsotsil y maya, así como en lengua de señas, además del español. "En México no sólo se habla español, se hablan muchas lenguas", dijo Máynez.

"Somos un país multicultural", coincidió Gálvez, que llevó los asuntos indígenas durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Sheinbaum recordó a su rival que durante su gestión sucedió la matanza de San Salvador Atenco (Estado de México), en mayo de 2006, y enfatizó en ese punto en varios tramos de la cita.

LA SANTA MUERTE

"Tú eres la candidata de un narcopartido", dijo Gálvez, en su primera intervención en el debate, mientras acomodaba en su podio una impresión de dos publicaciones en redes sociales desde una red de Morena. En las publicaciones se promueve la imagen de La Santa Muerte, a la cual, se dice, rinden culto los miembros del crimen organizado.

"Esta es la promoción que hace Morena en las redes sociales y, además, le rinden culto a la Santa Muerte". Conforme avanzó el debate, Gálvez elevaría el volúmen de sus acusaciones de vinculaciones del "narco" con el Gobierno de López Obrador, refiriéndose a Sheinbaum también como "narcocandidata" y al Gobierno como "narcogobierno".

´PRIANDILLA INMOBILIARIA´

A medio debate, una pregunta sobre las propuestas para mejorar los precios de los productos del campo mexicano terminó en una acusación de corrupción. En su respuesta, Gálvez aseguró que lo primero que se tiene que hacer es acabar con la extorsión contra los productores. "Sabemos claramente que en Morelos los productores de limón son extorsionados. Eso en mi gobierno se va a acabar. Aquí no nos vamos a aliar con los delincuentes, como el narcopartido de Morena".

"La única extorsión que conoce la candidata del PRIAN es el de la ´Priandilla inmobiliaria´, porque ya no lo podemos decir de otra manera", respondió Sheinbaum, en referencia al escándalo de corrupción al que está vinculado el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición opositora, Santiago Taboada. Su respuesta, también, hace referencia a una reciente prohibición por parte de las autoridades electorales, quienes ordenaron a Morena a no referirse al "cartel inmobiliario" y "Santiago Tajada" en su propaganda electoral.

AGUA CONTAMINADA

Gálvez dio un golpe de efecto al sacar un frasco con agua contaminada, colocarlo en su lugar y retar a Sheinbaum a darle un trago. "Yo le pediría que se tome esta agua", zanjó la opositora para que se tambaleara su rival, que se mantuvo seria detrás de su podio. "Yo sé que no va a voltear, no le importa", dijo la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, que pasó a la ofensiva en todos los bloques del debate. Sheinbaum prefirió no engancharse y detalló sus propuestas frente a la crisis del agua.

Gálvez repitió una estrategia que dio resultado a Taboada, el candidato de su coalición a la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, en el debate del pasado fin de semana. Taboada aprovechó el escándalo del agua contaminada en Benito Juárez y colocó cuatro frascos de líquido para poner en aprietos a Clara Brugada, la candidata de Morena. "Agua hay, lo que necesita el país es una ingeniera que sepa cómo resolver el problema", concluyó la abanderada del PAN, PRI y PRD.

La concisa respuesta de Sheinbaum a la larga lista de preguntas de Gálvez: "No, no, no y pon tu denuncia".

Para concluir, Gálvez dejó una pared saturada de preguntas a Sheinbaum: "¿Destruíste o no empleos? ¿Hay o no más deuda en el país? ¿Te gastaste el dinero en tu imagen personal? ¿Apoyaron a tu empresa? ¿Está metida tu familia en el Panama Papers? ¿Te robaste o no una casa? ¿Vas a investigar los negocios de Andy, Bobby y los sobrinos?

¿Vas a investigar a Rocío Nahle? ¿Le das o no agua contaminada a los habitantes de Iztapalapa cuando fuiste jefa de Gobierno?", dijo la candidata de la coalición "Fuerza y Corazón por México", al cierre de uno de los bloques. La respuesta de Sheinbaum llegó inmediatamente después y se volvió tendencia por su brevedad: "No, no, no, no y pon tu denuncia".

La visión de país de un niño de cinco años: "Que los conejos y las ovejas sean libres".

Álvarez Máynez volvió a hacer un saludo en mensaje de señas y a mostrarse sonriente, aunque no tanto como en el primer debate. El candidato de Movimiento Ciudadano se convirtió en tendencia en el segundo encuentro de la campaña, al enlistar las propuestas de su hijo de cinco años en su mensaje de cierre.

"Que todo sea rock and roll y futbol, que siempre pueda jugar con mi hermana", propuso el niño, ideas que aparecerán el último libro que publicará el aspirante del partido naranja. "Que no se seque el lago que cabe en mi jardín, que esté limpia el agua, que los conejos y las ovejas sean libres", señaló el aspirante, el último en la ronda de conclusiones, citando al muchacho.