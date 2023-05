Ahora desde casa...

Ciudad de México

Según dio a conocer a través de la cuenta de Instagram de la película, en donde se puede leer la leyenda: "No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague", la película se estrenó ayer jueves tras su paso por salas de cine en el país.

ATRÁS MALENTENDIDO

Luis Estrada regresó a los cines en más de tres mil salas de proyección del país, además de un lanzamiento a nivel internacional.

El director de "La ley de Herodes", "La dictadura perfecta" o "El infierno" logró el estreno, después de un malentendido con la plataforma.

Según contó en entrevistas, sintió "celos" por el gran estreno que tuvo la película "Bardo. Falsa crónica de unas cuántas verdades", de Alejandro González Iñárritu, la cual tuvo una presentación que se salió de lo común para Netflix.

Ante esto, el director compró los derechos para cines mediante la distribuidora Sony Pictures, con el cual logró uno de los estrenos más grandes para una película mexicana. Ahora, "¡Que viva México!" ya puede ser vista desde la comodidad de casa y casi cualquier parte del mundo.

Dentro del elenco destacan nombres como el de Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Alfonso Herrera y Ana de la Reguera; también actúan Sebastián García, Edwarda Gurrola, Adriana Louvier, Vico Escorcia, Daniel Raymontm y Luis Fernando Peña, por mencionar algunos.