Familias de víctimas del caso Dahmer desaprueban serie

Una de las personas que se dijo en contra de la reciente producción de Netflix, protagonizada por Evan Peters, fue Shirley Hughes, madre de Tony Hughes, una de las víctimas presentes en los capítulos de la mini serie.

Según un reporte de The Guardian, la madre de la víctima externó su molestia por la serie que pone en las pantallas un retrato del asesino de su hijo y la manera en que ocurrió el delito.

De acuerdo con el reporte, la historia de Tony fue plasmada en la serie a través de un capítulo, donde se le describe como un joven sordo que tenía 31 años cuando fue asesinado por Dahmer en 1991.

Dicha situación fue calificada como una situación dolorosa y que no ocurrió como lo describe la serie dirigida por Ian Brennan y Ryan Murphy.

"No veo cómo pueden hacer eso. No deberían haber usado nuestros nombres para publicar cosas así", dijo la mujer de 85 años a The Guardian.