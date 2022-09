'The Woman King' triunfa en la taquilla norteamericana

ÉXITO

La película, dirigida por Gina Prince-Bythewood, se estrenó en 3.765 salas y tuvo un presupuesto reportado de 50 millones de dólares.

La película de terror "Barbarian" quedó de segunda con 6,3 millones, en su segundo fin de semana.

Fue un fin de semana de estrenos que incluyó la película de terror "Pearl", la de misterio "See How They Run", el documental "Moonage Daydream" sobre David Bowie, "Confess, Fletch" con Jon Hamm y "The Silent Twins" de Focus Features.

"See How They Run", un misterio policial ubicado en los años cincuenta con Saoirse Ronan y Sam Rockwell, recaudaría 3,1 millones de dólares al presentarse en 2.404 cines, según estimados.

"Pearl", de Ti West, también recaudó 3,1 millones de dólares. A24 exhibió la película, estelarizada por Mia Goth como una niña rural que sueña con ser estrella del espectáculo, en 2.935 cines.

