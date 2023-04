Todos los proyectos y anuncios de la nueva plataforma Max

UNA NUEVA ERA

La nueva oferta, que combina la programación de HBO Max y Discovery, se lanzará el 23 de mayo en Estados Unidos, mientras que en México y Latinoamérica arribará hasta otoño de este año. La compañía hizo el anuncio durante un evento de prensa transmitido desde su lote de Burbank, California.

ASÍ LO DIJO

"Este es un momento real para nosotros. Este es nuestro momento. Esta es nuestra oportunidad y todo es posible. Siento que, para nuestra empresa, esta es nuestra cita con el destino".

David Zaslav, CEO de Warner Bros Discovery

La fusión Warner Media-Discovery de 43 mil millones de dólares se cerró hace poco más de un año. Esto, aunado al aniversario número 100 de la fundación de Warner Bros., hace que el anuncio del streamer se sienta aún más relevante. "2022 fue un año de unión, un año de reestructuración, y ahora vamos todos juntos para construir Warner Bros. Discovery en el próximo siglo", aseguró Zaslav.

Aunque aún no se revelan los precios que se manejarán en México, te dejamos los tres nuevos paquetes que conformarán la plataforma.

Max con publicidad: 9.99 dls. Incluye: 2 pantallas simultáneas, imagen HD 1080 y sonido surround 5.1. Sin posibilidad de descargar para ver contenido offline.

Max sin publicidad: 15.99 dls. Incluye: 2 pantallas simultáneas, imagen HD 1080, sonido surround 5.1 y 30 descargas mensuales para ver contenido offline.

Max ultimate: 19.99 dls. Incluye: 4 pantallas simultáneas, imagen HD 4K, sonido Dolby Atmos y hasta 100 descargas mensuales para ver contenido offline.

LOS ANUNCIOS

Ahora sí, lo más importante: los anuncios de las nuevas series y contenidos en los que está trabajando la plataforma. Te dejamos a continuación los más importantes.

Spin-off de The Big Bang Theory

Chuck Lorre, creador de The Big Bang Theory, prepara una nueva serie ambientada en el mismo mundo de la exitosa sitcom. Los detalles de la trama se mantienen en secreto. Recordemos que sería la tercera serie de la franquicia, contando la precuela Young Sheldon, que actualmente transmite su sexta temporada.

Serie reboot de Harry Potter

Pese a sus escándalos, J.K. Rowling será productora de esta serie reboot, basada de nueva cuenta en su serie de novelas infantiles. Según el anuncio, tendrá un nuevo elenco y la idea es que dure, al menos una década, permitiendo mayor fidelidad a los libros.

Serie de El Conjuro

Peter Safran está desarrollando una serie dramática basada en la franquicia de terror del mismo nombre. Este show continuará la historia establecida en los largometrajes, mientras que James Wan, quien dirigió las primeras dos partes de la trilogía de El Conjuro, está en conversaciones para ser productor ejecutivo.

SmartLess: On the Road

Con todo y un primer tráiler oficial llega esta miniserie documental de seis episodios que mostrará el detrás de cámaras del popular podcast homónimo presentado por Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes. Está filmado en blanco y negro, y contará con varios cameos de estrellas de Hollywood.

Gremlins: Secrets of the Mogwai

A unas semanas de su estreno oficial en el nuevo servicio Max, planeado para el 23 de mayo, se lanzó el primer tráiler de esta esperada serie animada, que servirá como precuela de la historia de Gizmo, el adorable Mogwai de las películas de terror ochenteras.

True Detective, nueva temporada

Jodie Foster es la máxima estrella de la esperada cuarta temporada de la serie, la cual ahora se dirige a Alaska para contar la historia de cómo seis hombres desaparecen de un laboratorio de investigación en el Ártico. Quienes han podido ver algunos episodios, la colocan como la mejor temporada del show.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

La franquicia de Juego de Tronos se sigue expandiendo con esta sorpresiva nueva serie, la cual se había rumorado durante algún tiempo, pero no estaba claro su estatus. La historia se centraría en Dunk, un caballero famoso, y Egg, su fiel escudero. Ambos viajarán por la tierra corrigiendo errores y viviendo aventuras.

El Pingüino

Durante el anuncio recibimos el primer teaser de esta serie, spin-off de The Batman de Matt Reeves. Nos muestra a Oswald Cobblepot (Colin Farrell) en su ascenso dentro del mundo criminal de Ciudad Gótica, la cual entrará en una de sus fases más anárquicas y decadentes.

Rick and Morty: The Anime

Esta nueva serie imaginada al estilo anime japonés y ubicada en el mundo de Rick and Morty, estará lista para finales de 2023. También se reveló un póster de los protagonistas como se verán en la historia, la cual contará con 10 episodios. De forma paralela, se trabaja actualmente en la sexta temporada de la serie original.

Welcome To Derry

Aunque ya sabíamos un poco de este tema, ahora se confirmó al cien por ciento esta serie. Se trata de una precuela de las películas modernas de Eso (IT), basadas en la exitosa novela homónima de Stephen King. Contará los orígenes del payaso Pennywise. Los responsables de los filmes, Andy y Barbara Muschietti, forman parte del proyecto.