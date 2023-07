Termina el mexicano Cristo Fernández rodaje de 'In Flight'

El actor mexicano Cristo Fernández, famoso por su papel de Dani Rojas en la exitosa serie de comedia Ted Lasso, acaba de terminar de filmar su nueva película de suspenso, In Flight.

PRODUCTOR

De acuerdo con Deadline, el filme fue dirigido por la debutante Bo Youngblood, mientras que el oriundo de Guadalajara también fungirá como productor ejecutivo a través de su empresa, Espectro Mx Films.

"De los escritores John Ierardi y Drew McAnany, In Flight se centra en Claire Reynolds (Tiffany Smith), una joven que se graduó como la mejor de su clase y una atleta estelar", adelanta la sinopsis oficial, difundida a través de un comunicado de prensa.

"La noche antes de emprender un viaje de ensueño a París, su mejor amiga la invita a su bar favorito. Ella llama la atención de Marco (Fernández), un hombre misterioso y guapo. Eso es lo último que recuerda antes de despertarse en un avión sin recordar cómo llegó allí... Y es cuando comienzan los juegos".

El resto del elenco de este intenso thriller, el primero que protagoniza Fernández, lo completan Maria Russell, Scott Dean, Alissa Allapach, Darren Weiss, Daniel Robaire y Kelsie McDonald.

Otros proyectos en el tintero para el tapatío son la tercera temporada de Acapulco, y la película original de Disney+, Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day.