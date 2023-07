En Tigres Femenil no dejan de querer ganar: Milagros Martínez

Tigres Femenil sumó su séptimo título, ganó por segunda ocasión el Campeón de Campeones y para Milagros Martínez, entrenadora felina, a sus jugadoras se les hizo adicción ganar y el hambre de triunfos no se les quita.

Justo le hecho esta pregunta a las jugadoras desde que llegué y me han dicho que es adictivo, no dejan de querer ganar, eso va con nosotras, hay que mejorar muchas cosas, pero me voy contenta, en poquito tiempo he visto una unión muy bonita, este equipo puede ganar grandes cosas"

En rueda de prensa, después de levantar el trofeo, la española habló para los medios y entre su felicidad, afirmó que, a su llegada al equipo, les preguntó cómo hacer para mantener el hambre de ganar, pero le dejaron claro que es algo que ya tienen en el ADN.

"Justo le hecho esta pregunta a las jugadoras desde que llegué y me han dicho que es adictivo, no dejan de querer ganar, eso va con nosotras, hay que mejorar muchas cosas, pero me voy contenta, en poquito tiempo he visto una unión muy bonita, este equipo puede ganar grandes cosas", mencionó.

DESTACÓ A OVALLE

Aunque en la ida fue Mia Fishel la que se lució con un doblete, para la vuelta Jacqueline Ovalle marcó un golazo de media distancia y le aseguró el título a Tigres Femenil, algo que destacó Milagros y halagó a "La Maga" felina.

"Vieron hoy a Jacquie, hay más, pero lo de Jacquie se ve poco en otras jugadoras en el mundo", comentó.

Milagros también hizo especial énfasis en algunas jugadoras que no tuvieron tanta actividad y en la ida en el Estadio Azteca ayudaron para comenzar con el título que concretaron en casa.

"Merecen un comentario de gracias las que estuvieron allá (Azteca), por el sacrificio, el partido anterior lo hicieron maravillosamente bien, jugadoras que no tenían tantos minutos, lo entendieron bien, mucho de este resultado es por el partido de allá", dijo.