'Civil War' debuta en la cima de taquilla de EU con 10 mdd

CIUDAD DE MÉXICO.-El thriller distópico Civil War logró una recaudación de taquilla de 10.7 millones de dólares, entre estreno y proyecciones previas, ubicándola como la más alta para un día de estreno de A24.

La cinta solo se ubica por debajo de Hereditary de 2018 que ostenta el récord del fin de semana de estreno más alto de la historia del cartel independiente, con una recaudación de 13,5 millones de dólares.

Este récord debe ser superado por Civil War, la película más cara en la historia de A24, cuya producción costó 50 millones de dólares, más costos adicionales de marketing y distribución.

Hasta el momento es el proyecto de mayor escala después de que recaudó 225 millones de dólares de inversores y recibió una valoración de 2 mil 500 millones de dólares hace dos años.

Las películas más taquilleras de todos los tiempos de A24 incluyen la ganadora a mejor película Everything Everywhere All at Once (77 mdd), Uncut Gems (50 mdd), Lady Bird (48,9 mdd) y la exitosa película de terror del año pasado Talk to Me (48 mdd).

Kirsten Dunst es la protagonista de Civil War, quien da vida a una fotoperiodista que navega por un brutal conflicto entre el gobierno estadounidense y las fuerzas secesionistas.

Tras dos semanas en la cima Godzilla x Kong: The New Empire cayó al segundo sitio tras ganar 3,9 millones de dólares el viernes. Ghostbusters: Frozen Empire se ubica en el tercer lugar, proyectando una caída del 40 por ciento respecto al fin de semana pasado.