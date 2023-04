HBO Max cambia de nombre y mejora plataforma

CIUDAD DE MÉXICO

WarnerMedia completó el año pasado su complicada megafusión con Discovery, lo que provocó la eliminación de varios programas y películas.

El costo del servicio de "Max" será de 19.99 dólares mensuales y contará con dos servicios más baratos de 15.99 dólares y 9.99 dólares.

El plan Ultimate sin publicidad costará 19.99 dólares al mes e incluye 4K HDR Dolby Atmos para algunos contenidos, 100 descargas sin conexión y cuatro transmisiones simultáneas.

Mientras que el plan estándar sin publicidad es el de 15.99 dólares al mes. Dicho servicio ofrece calidad HD, dos transmisiones simultáneas y 30 descargas sin conexión.

El plan más barato es el de 9.99 dólares al mes y contiene publicidad, ofrece calidad HD y dos transmisiones simultáneas.

Si te preguntas que pasará con HBO Max, la compañía informó que la aplicación normal de HBO Max desaparecerá por completo y se actualizará automáticamente a Max el 23 de mayo (en Estados Unidos).

En tanto, Discovery Plus se mantendrá como una opción independiente que conserva el mismo precio de 4.99 dólares al mes con anuncios o 6,99 dólares al mes sin anuncios.

Así, Warner Bros. Discovery migrará automáticamente a los usuarios de HBO Max, sus perfiles, historial e información de facturación al nuevo servicio.

Durante un evento de este miércoles, WarnerMedia dio pistas de los contenidos con los que contará el servicio de streaming, como The Penguin de DC, un spinoff de The Big Bang Theory y una "nueva versión" de The Conjuring.

Además, podría contar con las populares franquicias Superman, Batman, Wonder Woman, Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Barrio Sésamo, Looney Tunes.

A eso se suma el contenido de Discovery Plus, como Fixer Upper y Dr. Pimple Popper y las ya conocidas series de HBO Max, como Succession, The Last of Us y Game of Thrones

Con ello, "Max" busca tener una amplia gama de contenidos para brinda un servicio global, que sea competitivo para plataformas como Netflix y Disney+.