Nominaciones a los Globos de Oro encabezadas por 'Banshees' y 'Everything Everywhere'

Después de que el escándalo y el boicot hundieron en el caos a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y sacaron de la televisión su entrega anual de premios durante un año, los Globos de Oro se preparan para su regreso con una lluvia de nominaciones por la comedia negra "The Banshees of Inisherin" y la mezcla del multiverso "Everything Everywhere all at Once".

TEMPORADA DE PREMIOS

En un intento por restaurar la fanfarria matutina a la tradición de la temporada de premios, las nominaciones se leyeron desde el Beverly Hilton y se transmitieron en vivo en el programa "Today" de NBC. Hollywood, que rechazó la HFPA después de que los informes de 2021 detallaran la falta de diversidad del organismo y las indiscreciones éticas desenfrenadas, una vez más se despertó con las noticias de los nominados, aunque esta vez la respuesta fue mucho más silenciosa.

La historia de amigos enemistados de Martin McDonagh "The Banshees of Inisherin" lideró con ocho nominaciones, incluyendo nominaciones para los actores Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon y Barry Keoghan. La comedia de acción existencial de Daniel Kwan y Daniel Scheinert "Everything Everywhere all at Once" ocupó el segundo lugar con seis nominaciones, incluidas las nominaciones para Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis.

Los Globos distribuyeron las nominaciones a una serie de favoritos al Oscar ("The Fabelmans" de Steven Spielberg, "Tár" de Todd Fields) y elevaron los espectáculos de gran presupuesto como "Top Gun: Maverick" y "Avatar: The Way of Water". Cada uno, junto con "Elvis" de Baz Luhrmann, obtuvo nominaciones a mejor película dramática.

Los nominados a mejor película, comedia o musical fueron: "The Banshees of Inisherin", "Everything Everywhere All at Once", "Glass Onion: A Knives Out Mystery", "Babylon" y "Triangle of Sadness".

Históricamente, la HFPA ha sido ridiculizada, a veces incluso por sus propios anfitriones, por nominados menos diversos y selecciones extravagantes. Los nominados a la película el lunes incluyeron a ocho personas de color entre los 30 nominados a actuación individual. Ninguna mujer fue nominada a mejor director, y Spielberg, Cameron, McDonagh, Luhrmann y Kwan y Scheinert, el dúo de cineastas conocido como "los Daniels", recibieron nominaciones. Ninguna de las películas nominadas a mejor película en ninguna de las dos categorías fue dirigida por mujeres.

Entre los nominados a mejor actor de drama se encuentra Brendan Fraser. Fraser ha dicho que no asistirá a los Globos después de que dijera que Philip Berk, un exmiembro de la HFPA y expresidente de la organización, lo manoseó en 2003.

Por el lado de la televisión, la comedia escolar pública de ABC "Abbott Elementary" lideró con cinco nominaciones, incluyendo mejor serie, musical o comedia, y nominaciones para sus estrellas Quinta Brunson, Janelle James y Tyler James Williams. "The Crown", "Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story", "Only Murders in the Building", "Pam & Tommy" y "White Lotus" obtuvieron cuatro nominaciones.

El programa, que se transmitirá el 10 de enero y será presentado por el comediante Jerrod Carmichael, está tratando de recuperarse. Una investigación de Los Angeles Times a principios de 2021 descubrió que la HFPA no tenía miembros negros, una revelación agravada por otras acusaciones de irregularidades éticas. Muchas estrellas y estudios dijeron que boicotearían el programa. Tom Cruise devolvió sus tres Globos.

Se discutirá mucho antes de la ceremonia si Cruise, pasado por alto en la categoría de actor principal, elige asistir este año. Su "Top Gun: Maverick", el éxito de taquilla más grande del año, está nominado a dos premios: mejor película, drama y mejor canción. El productor Jerry Bruckheimer fue uno de los primeros en celebrar las nominaciones de la película con una declaración de agradecimiento el lunes.

"Top Gun: Maverick" no fue el único éxito de taquilla recibido por los Globos. La próxima película de James Cameron, "Avatar: The Way of Water", obtuvo nominaciones a mejor película, drama y mejor director para Cameron. "Black Panther: Wakanda Forever" obtuvo dos nominaciones, por la interpretación secundaria de Angela Bassett y "Lift Me Up" de Rihanna.

Podría decirse que ninguna película recibió un mayor impulso que la epopeya de la era del cine mudo de Damien Chazelle, "Babylon". La película no se estrena en los cines hasta finales de este mes, pero obtuvo cinco nominaciones, incluidas las nominaciones para Margot Robbie, Brad Pitt y Diego Calva.

Otros nominados en todas las categorías incluyeron a Austin Butler ("Elvis"), Ana de Armas ("Blonde"), Jeremy Pope ("The Inspection"), Ana Taylor-Joy ("The Menu"), Emma Thompson ("Good Luck to You , Leo Grande"), Dolly De Leon ("Triángulo de tristeza") y Eddie Redmayne ("La buena enfermera").

Si bien a menudo se producen declaraciones entusiastas y reacciones en las redes sociales, pocos nominados celebraron públicamente en las primeras horas después de las nominaciones. Sin embargo, las cuentas sociales de muchas de las películas promocionaron sus nominaciones a los Globos.

NBC el año pasado canceló la transmisión por televisión de enero pasado. En cambio, los Globos de Oro se llevaron a cabo en silencio en un salón de baile de Beverly Hilton sin la asistencia de ninguna estrella . Los ganadores fueron anunciados en Twitter.

Durante el último año y medio, la HFPA promulgó reformas y renovó su membresía para ahora contar con 96 personas, incluidos seis miembros negros con derecho a voto.

NBC ha elogiado a la HFPA por sus reformas en curso, pero también modificó su contrato: la cadena transmitirá el programa de 2023 en un contrato de un año, lo que hace que el programa de enero sea un posible momento decisivo. NBC también cambió la transmisión a un martes, desde la posición anterior del domingo por la noche de los Globos, y también transmitirá la ceremonia en Peacock.

Conocidos por su transmisión llena de alcohol y celebridades, los Globos se clasificaron durante mucho tiempo como uno de los programas en vivo no deportivos más vistos del año. Pero los índices de audiencia, como en la mayoría de las entregas de premios, han bajado recientemente para los Globos. El programa de 2021, realizado en medio de la pandemia, fue visto por 6,9 millones, frente a los 18 millones del año anterior.

La HFPA vendió los Globos a principios de este año a Eldridge Industries de Todd Boehly, que la está convirtiendo de una organización sin fines de lucro a una empresa con fines de lucro. La firma también es propietaria de Dick Clark Productions, que produce los Globos, y el hogar de toda la vida del programa de premios, el Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

Para los estudios de Hollywood, los Globos pueden ser una herramienta de marketing útil que ayude a atraer audiencias a los contendientes antes de los Premios de la Academia, que se llevarán a cabo el 12 de marzo. En el último año, ningún otro organismo de premios surgió como reemplazo de los Globos. Con la modesta venta de boletos hasta el momento para muchos de los dramas más aclamados del otoño, algunos en la industria seguramente esperarán que los Globos recuperen su brillo anterior.

