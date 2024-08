Llega Tim Burton a México con su 'Beetlejuice 2' artesanal

En tiempos donde la inteligencia artificial está de moda, y donde la tecnología predomina en gran cantidad de filmes de gran presupuesto, Tim Burton se alejó de la CGI (Computer Generated Imaginery), o efectos visuales por computadora, e hizo que Beetlejuice, Beetlejuice fuera ¡totalmente artesanal!

En la continuación del filme de Tim Burton, que fue un éxito lanzado en 1988, su autor ofreció una conferencia de prensa junto a Michael Keaton, Monica Bellucci, Jenna Ortega, Justin Theroux y el productor Tommy Harper, y que fue la primera parada promocional antes de su estreno el próximo 6 de septiembre.

"Creo que no usamos nada de CGI, que no puedo hablar de lo que no se hizo, pero en realidad no recurrimos a ella porque más allá de la CGI, queríamos esta idea visual de antaño, de forma de presentación en el cine, tal como se hizo en la primera. Y no puedo pensar en ninguna escena de este filme que la haya necesitado. Creo que es importante recalcar que tenía que ser muy emocional, muy personal, y tenía que estar muy acercada al espíritu de la primera película", comentó Burton en la reunión con los medios en un hotel de Paseo de la Reforma.

Beetlejuice, Beetlejuice explora el redescubrimiento de Lydia Deetz (Winona Ryder), como una persona que es capaz de conectarse con fantasmas y hablar con ellos, y totalmente alejada del nombre que le arruinó la vida treinta años atrás: Betelgeuse.

Distanciada con su hija Astrid (Jenna Ortega) por edad y porque cada una tiene metas de vida muy distintas, ambas viven en el estire y afloje de rencillas y malos entendidos porque ninguna cree en la otra. Y aparece Delores (Bellucci), como la esposa del macabro protagonista, y Rory, como el prometido de Lydia.

"Las escenas del filme (sin CGI) fueron hechas de la manera en que las pensamos, no era decir 'vamos a usar (esta tecnología) y ya, 'la hice'. Es muy emocional, muy humana, y ahí está y ese es parte del espíritu. Habría sido súper fácil para los actores venir y que se usara solo su imagen, pero con ellos presentes, se siente esa presencia y ahí está el resultado", dijo el venerado director y creador de historias como El Joven Manos de Tijera, El Gran Pez y El Cadáver de la Novia.

Parte del elenco de este largometraje estará hasta el miércoles por la noche en Ciudad de México, teniendo pactado un fan event en Toreo Parque Central, y donde se exhibirá un pietaje exclusivo, antes de su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, ya que lo inaugura el 28 de agosto.

Keaton, muy divertido y animado en la conversación con los medios, afirmó que en distintas épocas, conversó con Burton sobre la tecnología y la temática fue consistente: no quería recurrir a ella en caso de hacer esta nueva entrega.

"En parte de las conversaciones que tuvimos Tim y yo, a lo largo del tiempo, en distintos momentos, lo consistente, lo recurrente en su conversación era: 'no recurrir mucho a la tecnología'.

"Es algo maravilloso porque siempre piensa en lo que está 'hecho a mano'. Hay que pensar en el cúmulo de talentos, lo atractivo que es, y darle ese valor, pero creo que consistentemente sabía a lo que nos estaba arrastrando y, efectivamente, ahí está. Yo como espectador, a veces veo filmes con extraordinarios efectos y no entiendo cómo los hicieron, porque son fuera de serie, es increíble lo que se puede lograr, pero en este caso fue muy consciente de lo que quería lograr y a donde nos quería llevar. Y para nosotros, este ambiente, este momento creativo fue único", afirmó Michael Keaton.