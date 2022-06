Animan dramas migrantes

Una cinta de animación documental que cuenta tres historias personales sobre jóvenes indocumentados en Estados Unidos compite actualmente en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y en el Festival de Cine de Annecy, el más importante del género.

Codirigido por Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, el filme mexicano Home Is Somewhere Else comparte las complejidades y desafíos que enfrentan los migrantes en el mundo actual, a través de las voces reales de los protagonistas y sus familias.

"Cada una de las historias representa un caso específico. Está el de Jasmine, una niña norteamericana de 11 años con padres indocumentados, que se vuelve activista por los derechos de ellos; la historia de dos hermanas, Evelyn y Elizabeth, y su dolorosa relación de crecer con diferentes estatus migratorios bajo el mismo techo.

"Y el caso de José Eduardo, un mexicano que creció en Estados Unidos, pero que es deportado y regresa a un País del que conoce muy poco", explicó el realizador Villalobos.

Los tres capítulos se reproducen uno tras otro, pero, de acuerdo con los realizadores, están hechos para brindar un espectro completo de la experiencia de vivir en una familia indocumentada, con testimonios que abarcan etapas como la niñez, la juventud y la adultez.

Cada episodio cuenta con un estilo visual propio: el de Jasmine está basado en sus dibujos, es infantil y básico; el de las hermanas Evelyn y Elizabeth tiene acuarelas, colores suaves y es naíf, y el de José Eduardo cuenta con trazos más sólidos y una estética más contemporánea.

La decisión de desarrollar un documental animado se tomó para proteger la identidad de los personajes que tienen ciertos riesgos por su estatus migratorio, enfocarse en las audiencias jóvenes, ofrecer un proyecto atractivo e intentar representar las emociones de los protagonistas.

"Nosotros queremos cambiar la narrativa del tema migratorio a una experiencia más emocional para que la gente pueda sentir lo que es vivir en una familia con miembros indocumentados", dijo Hagerman.