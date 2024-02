Zendaya y Timothée de visita en CDMX

Cuidad de México

Vestidos de gala y con una sonrisa llegaron los actores de la nueva cinta "Duna: parte dos" a un hotel en la Ciudad de México para comenzar la gira de estreno de esta continuación de la historia presentada por primera vez en 2021.

A Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pug, Austin Butler y Josh Brokin, los acompaña el director de la cinta, Denis Villeneuve, quien afirma que con esta segunda entrega consolida su carrera.

"Sabía que la primera parte sería una introducción a un mundo, como una especie de aperitivo... y para mí la segunda parte es el plato principal, francamente,tengo miedo de decirlo, pero creo que es la película para la que nací, cada centímetro, cada segundo de esta película sale de mí", dijo Villeneuve.

PERSONAJES

Mientras que Timothée, quien protagoniza como Paul, hizo referencia a la madurez de su personaje. La historia que se sitúa en un planeta desértico, sigue a un joven heredero de una importante casa que busca venganza frente a los conspiradores que destruyeron a su familia.

"Vemos a alguien que no sólo ha entrado en su virilidad hasta su edad adulta, sino que casi está aceptando una posición de liderazgo y no puede rechazar su destino", contó Chalamet.

Chalamet celebró estar en México, donde la primera entrega de "Dune" tuvo una buena recepción. Agregó que hay cambios que va teniendo su personaje, Paul Atreides, un joven con mucha fuerza interior que tiene extrañas visiones. Tras sufrir la muerte de su padre, Paul continúa en el árido planeta Arrakis, codiciado por sus recursos y envuelto en una lucha de poder con el emperador. Parece destinado a luchar para liberarlo, a pesar de que no es su planeta de origen.

Y Zendaya, la coprotagonista, habló de la fortaleza de su personaje, una guerrera que no sabe si permitir a Paul entrar a su tribu.

"Fue emocionante porque descubrí que hay este diálogo interno constante que ella está teniendo consigo misma sobre si debería o no permitir que esta persona entre", señaló Zendaya.

ENAMORADOS DE LA CINTA

Mientras que ambos coincidieron en que se sienten cómodos con si visita en México.

"Es como un sueño, se siente una energía increíble", expresó la novia de Tom Holland.

Y junto a ellos los dos nuevos integrantes del elenco: Florence Pug y Austin Butler contaron acerca de sus personajes y lo que significa para ellos estar en esta cinta.

"Nos enamoramos de la película como todos los demás, a medida que el mundo lo hizo, pudimos ver no solo cuán increíble era la historia y el mundo de estos personajes, sino que también pudimos ver cuán importante se volvió para tanta gente, fue un fenómeno", destacó Pug. "Este fue un personaje muy divertido para profundizar en lo que quizás sea lo más divertido que he hecho, porque hay muchas posibilidades. Me siento infinitamente agradecido", contó Butler.

Pugh encarna a la princesa Irulan, hija del despiadado emperador Shaddam IV Corrino (Christopher Walken). La actriz británica se dijo admiradora de la primera película y señaló que para conseguir el papel le ayudó mucho tomar un café "maravilloso" con Villeneuve para hablar sobre el proyecto. Describió a Irulan como un personaje emocionante que termina en suspenso.

DE PROMOCIÓN

De visita en la capital mexicana, los actores Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Austin Butler y Florence Pugh de "Dune: Part Two" o "Duna (parte dos)", junto con el director Denis Villeneuve, adelantaron algunos detalles sobre lo que se verá en el filme que debutará finalmente el 29 de febrero.