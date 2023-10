Abre Viggo Mortensen el Festival de Morelia con western

Morelia, México .-Viggo Mortensen inauguró las actividades del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en una conferencia de prensa donde habló de su segunda película como director, The Dead Don´t Hurt, la cual también protagoniza.

The Dead Don´t Hurt sigue la vida de Vivienne Le Coudy (Vicky Krieps), una mujer francocanadiense que se involucra con Holger Olsen (Viggo Mortensen), un inmigrante danés. La historia se ubica en 1860, un periodo que marca el inicio de la guerra civil en los Estados Unidos, a la cual Olsen decide ir, dejando sola a Vivienne, mientras intentan mantener viva su relación.

"Es un honor para nosotros presentar este proyecto, es una película mexicana, aunque hay varios idiomas. Dentro del western, es un clásico porque tiene una protagonista, quiere decir que el corazón de la historia es una mujer, de que lo piensa, lo que le pasa y lo que decide hacer. No es una superhéroe, es una especie de santa laica de la aceptación", aseguró la estrella de El Señor de los Anillos.

La cinta, en la que también participa Danny Huston, fue escrita por el mismo Mortensen durante la pandemia de Covid-19 mientras vivía en Madrid, España.

"Viggo es alguien que tiene sensibilidad de cómo trabajan los actores y eso fue una experiencia poética, es algo que aprecio mucho, todo lo que me decía y también lo que no. Para mí fue perfecto, no vi ningún problema en su manera de dirigir, fue maravilloso. Me hizo sentir cómodo y relajado, no tengo más que alabanzas para él", resaltó Houston.

The Dead Don´t Hurtf fue rodada en su mayoría en el estado de Durango y tiene detrás un equipo conformado por mexicanos en un 45 por ciento, encabezado por la productora Regina Solórzano.

"Fue una experiencia muy interesante, nos tomó un tiempo entender qué Durango sería el lugar. Finalmente entrando ahí supimos que era ideal para desarrollar la historia. Es una película que se filmó casi totalmente en exteriores. Siendo yo una productora mexicana era importante que se grabara aquí", dijo Solórzano.

En la conferencia también estuvo presente Daniela Michel, directora del Festival.

"Me pareció una película muy interesante para inaugurar Morelia, es para mí un gran honor porque es un western feminista, muy original, creímos que esta iba a encajar perfectamente en espíritu de nuestro Festival", afirmó Michel.

La cinta tendrá una proyección especial en el marco del FICM pero todavía no tiene fecha de estreno.