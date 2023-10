Advierte Xóchitl: 'Si algo me pasa, habría crisis'

CIUDAD DE MÉXICO.-Xóchitl Gálvez advirtió que si resintiera algún ataque como abanderada del Frente Amplio por México, el País entraría en crisis.

"Yo confío en Dios y sé que estoy en esto echada para adelante, pero también soy responsable en el sentido de que si algo me pasa a mí, pues también habría una crisis para el País y no tiene sentido meter al País porque puede haber algún personaje voluntarioso y que no sea el Gobierno el que me quiera causar un daño", planteó.

De visita en Querétaro, la senadora panista ofreció una rueda de prensa en la que abordó el tema de su seguridad personal.

Según dijo, por los aparatos de inteligencia del Gobierno "seguramente saben todo lo que hago, pero nunca hago cosas malas: no soy una mujer que haga acuerdos de los que tenga que avergonzarme y a lo mejor se van a enterar de cuál es mi estrategia de campaña, pero esa va a ser pública".

"Yo le voy a dejar al Ejército la valoración de qué tipo de seguridad necesito, porque ellos son los que saben, pero no creo que el Gobierno me quiera causar daño, porque el round va a ser con su corcholata y ahí nos vamos a dar, cara a cara, nomás que me la dejen solita, porque si me echan montón, y su jefe de campaña es el Presidente, pues ya no fue una contienda equitativa. Pero cara a cara, van a ver..."

Desde el miércoles, la abanderada del Frente es custodiada por una docena de elementos militares.

Pero en Querétaro, esa célula no la acompañó. La Defensa Nacional, según aclaró, determinará en qué plazas será necesaria el resguardo militar.

"Yo generalmente andaba con una persona en mi auto, esa persona sigue conmigo y si ustedes se dan cuenta, a diferencia de la señora Sheinbaum, pues ella tiene unas vallotas, la gente no se acerca y yo paso entre la gente. Es muy distinto porque, la verdad, es que no tengo miedo", aseguró.