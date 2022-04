Abordan la eutanasia

El mundo cinematográfico se quedó sin palabras cuando el actor francés Alain Delon, uno de los más respetados por la crítica del cine, dio a conocer la noticia que deseaba solicitar la eutanasia, trámites de los que se encarga su hijo Anthony, ya que tras la muerte de su compañero de reparto, Jean-Paul Belmondo y, posteriormente, la pérdida de su esposa Nathalie el intérprete optó por esta opción. Aquí te compartimos algunas de las películas que abordan el tema.

CONDENADO A VIVIR (2001)

La película española "Condenado a vivir" fue una producción española hecha para la televisión, la cual estuvo dirigida por Roberto Bodegas, considerado uno de los grandes cineastas de España y quien falleció en 2019 a los 86 años de edad.

Hace dos décadas el filme causó un gran impacto por abordar el tema de la eutanasia y por poner sobre la mesa la discusión del tema, el cual ha sido un tabú para muchas personas.

El largometraje aborda la vida de "Ramón Sampedro", quien debido a un accidente se queda tetrapléjico a los 25 años, la desesperación por su condición le hace iniciar un proceso judicial para poder morir de manera asistida, pero las autoridades se lo niegan, así que es su amiga quien le suministra cianuro y cumple con su deseo.

MAR ADENTRO (2004)

Tras el controversial tema que puso a debatir la película "Condenado a vivir" sobre la muerte asistida, el director Alejandro Amenábar se basó en ella para hacer un remake llamado "Mar adentro", la cual se estrenó en cines en 2004.

La cinta fue protagonizada por el actor hollywoodense Javier Bardem, quien le da vida a "Ramón Sampedro", un hombre que lleva tres décadas postrado en una cama y lucha por tener una muerte digna. A su lado tiene a una abogada (Belén Rueda) que lucha por su caso y a una mujer (Lola Dueñas) que le trata de quitar la idea del suicidio asistido de la cabeza.

La película española impactó al mundo y se llevó el premio Oscar a "Mejor película extranjera" en 2004 y arrasó en los Globos de Oro y los premios Goya.

UN ACTO DE AMOR (1980)

Desde 1980 el tema de la eutanasia ya empezaba a plantearse en la televisión, con película "Un acto de amor" (Act of love), que fue una adaptación de un libro de la escritora Judith Paige Mitchell para la televisión.

La trama gira en torno a un joven de ascendencia polaca, "Joseph Cybulkowski" interpretado por el actor Mickey Rourke, que queda paralítico tras un accidente de coche.

Tras no poder hacer nada por la vía legal, es su hermano "Leon" interpretado por Ron Howard, quien toma una difícil decisión y en un acto de compasión acaba con la vida de su hermano y se entrega a las autoridades.

La justicia lo acusa de asesinato, y es aquí que la historia pone a reflexionar sobre la necesidad de tener una ley que regule la eutanasia.

LA DECISIÓN (2019)

Tras el éxito de la película "Corazón silencioso" estrenada en 2014 bajo la dirección de Bille August, en 2019 el director Roger Michell decidió hacer un Remake llamado "La decisión".

El filme estuvo protagonizado por Susan Sarandon, Sam Neill, Kate Winslet, Mia Wasikowska y Rainn Wilson y fue Sarandon quien interpretó a la protagonista, que era una mujer con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que decide acabar con su vida con la ayuda de su marido.

La trama de este largometraje abrió una vez el más el debate sobre la necesidad de regulaciones en la ley para evitar que la familia intervenga.

NO CONOCES A JACK (2010)

Otra de las películas que causó gran sensación fue la de "No conoces a Jack" (You don´t know Jack) que fue hecha para la televisión, fue dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Al Pacino como "Jack Kevorkian".

La historia está basada en la vida de Jacob "Jack" Kevorkian, quien fue un médico y activista estadounidense y causó controversia por la aplicación de la eutanasia a 130 pacientes bajo el lema "Morir no es un crimen".

En 1999 fue sentenciado a una pena de 10 a 25 años de prisión por homicidio, pero fue indultado por razones de salud en 2007. Falleció en 2011 a los 83 años de edad.

La interpretación de Al Pacino fue muy elogiada y eso le hizo ganar un premio Emmy, un Globo de Oro y un SAG por su papel.

MILLION DOLLAR BABY (2004)

Otra de las películas que aborda el tema de la muerte asistida es la de "Million dollar baby" que fue dirigida por el aclamado Clint Eastwood, quien también participó en la producción, compuso la banda sonora e interpretó uno de los papeles principales.

También tuvo la participación de Hilary Swank y Morgan Freeman. La historia estuvo basada en la novela "Rope Burns: Stories From the Corner" de F.X. Toole y el guion fue escrito por Paul Haggis.

La trama cuenta la trágica historia de "Frankie Dunn", un veterano entrenador de boxeo que al final de su carrera busca ayudar a una boxeadora, llamada "Maggie Fitzgerald", quien tras llegar a la cima del éxito queda tetrapléjica y después de varios intentos de suicidio, su entrenador la ayuda a morir.