Salva a ´The Mother´

La parte más interesante de "The Mother" ("La madre"), una película de acción decente, aunque no extraordinaria, protagonizada por Jennifer López, es la que queda en gran parte sin explorar. La película es un thriller que se reduce a unas pocas palabras: es madre y asesina.

"The Mother" es una película escrita por Green junto con Peter Craig y Andrea Berloff, dirigida por Niki Caro y protagonizada por Jennifer López quien también la produce; tenía suficiente renombre como para obtener el presupuesto de Netflix y ponerse en marcha.

Pero, lamentablemente, la experiencia nos ha enseñado a sospechar de estrenos del Día de la Madre. Parece que los estudios siempre ofrecen material mediocre que tiene a las féminas en el centro. Uno sospecha que si las películas fueran mejore tal vez no necesitarían el gancho de ¡Feliz día de la Madre! ¡Aquí hay una mujer haciendo... algo!

Esto es un poco injusto para "The Mother" que, en el peor de los casos, es justo lo que esperas que sea: una nimiedad de acción, en su mayoría genérica, que es muy seria y quiere ser muchos tipos diferentes de películas.

ELLA ES BUENA

El personaje de López es básicamente Jason Bourne, James Bond, John Wick y Nikita en uno, al menos en lo que respecta a sus habilidades, que son vastas y aparentemente, únicamente producto de sus misiones en Afganistán. Ella es justo eso: buena.

Después de su servicio militar se queda con pocas perspectivas laborales, por lo que se convierte en guardia en Guantánamo y se enreda, profesional y personalmente, con unos guapos traficantes de armas, Adrián (Joseph Fiennes) y Héctor (Gael García Bernal).

SU HIJA

Un poco de esto se revela en un breve prólogo, en el que da a luz a una niña y tiene que entregar a la bebé, incluso, antes de abrazarla. Es por la seguridad de todos y su único deseo es que la pequeña sea colocada con la familia más aburrida y estable que existe, eso y que el agente del FBI Cruise (Omari Hardwick) envíe actualizaciones sobre sus cumpleaños.

Hay un misterio al estilo de "Mamma Mia" sobre quién es el padre y un misterio aún mayor sobre si este embarazo fue planeado, esperado o deseado. Y todo esto es muy interesante en teoría.

Pero la película, en sí, está ambientada 12 años después, cuando la madre se entera de que su hija, llamada Zoe, está en peligro. Esto la saca de su glamuroso retiro en Alaska y la vuelve a la acción, como una espía sobrehumana/asesina/ejército de una sola mujer.

EN ADOPCIÓN

Al principio, Mother (López) le niega su maternidad a Zoe (Lucy Páez), cuyos padres adoptivos sólo se ven en pantalla como una pareja al fondo en un comercial de celulares.

Se supone que éste es un gran viaje emocional para Mother y Zoe y el público, pero no puedo decir que esta película realmente te convenza de preocuparte por esta relación, lo cual es especialmente extraño, porque ha habido bastantes duplas de adultos asesinos y menores de edad sin relación consanguínea en películas en las que me he sentido conmovida.

"The Mother" sólo espera que estés a bordo con alguna conexión esencial que Paul Raci (encantado de verlo nuevamente en la pantalla) hace todo lo posible por vender.

Como era de esperarse, López es una heroína de acción atlética y capaz (quizás demasiado capaz, pero eso también podría decirse de la mayoría de los muchachos). Esto se toma mucho más en serio que la exagerada "Shotgun Wedding" ("Una boda explosiva") y Caro y su equipo de filmación capturan hábilmente a López en todo su esplendor.

DE ACCIÓN

Jennifer López, en una escena de "The Mother".

Ya sea caminando por la nieve de Alaska, enmarcada por una capucha de piel, saltando de un estacionamiento de varios pisos y deslizándose sobre autos en una persecución, o bailando con Fiennes, ataviada con un vestido ceñido, todo es un escaparate mucho mejor para Caro como directora en este escenario de gran presupuesto que la película con actores de "Mulán".

La producción de López ha sido prolífica últimamente, ya que ella y sus colaboradores más cercanos siguen buscando proyectos interesantes para ella, sin dejarse intimidar por ideas impuestas por Hollywood o la sociedad sobre las películas que una mujer de 50 años debería estar haciendo. Comedias románticas, películas de acción, ella puede hacer todas, lo cual es genial. Sólo deseas que éstas puedan igualar la ambición.