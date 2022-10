´Sonríe...´ ¡Ya es tiempo de temblar!

Tras el suceso, el policía Joel (Kyle Gallner) empieza una rigurosa investigación, mientras Rose comienza a experimentar episodios realmente aterradores que alteran su realidad y perturban su mente.

´Sonríe´, es la nueva película de terror escrita y dirigida por Parker Finn, inspirada en su cortometraje Laura Hasn´t Slept, ganador del Premio Especial del Jurado en la categoría de Cortos de Media Noche en el festival South by Southwest, de Austin, Texas.

"Me gusta pensar que son almas espirituales, hay cierto ADN del corto en la película, pero son proyectos diferentes. ´Sonríe´ tiene ciertos trucos bajo la manga. Creo que para que una cinta de terror funcione debe haber drama y explicar las condiciones y cómo el mundo puede ser aterrador.

"Siento que realmente te tiene que preocupar el personaje para que todo lo demás pueda asustarte, entonces me tomo mi tiempo para desarrollar la historia", contó Finn en entrevista.

Cuando Rose incrementa sus comportamientos extraños impulsados por una fuerza malévola, que parecen no tener sentido para los demás, se ve obligada a afrontar su pasado, como la muerte de su madre y los traumas de su niñez, en un intento por sobrevivir y escapar de su espeluznante realidad.

"Nunca he pasado tanto tiempo viviendo en un personaje tanto tiempo como en este y eso fue desgastante. Soy una persona muy sensible así que hubo veces que fue difícil separar algunas situaciones.

EN CINES

"Hubo muchas escenas que me hicieron tener algunas complicaciones físicas que no esperaba y para las que no estaba preparada, aunque yo pensaba que sí", aseguró Bacon, quien hace su debut protagónico con este largometraje.

´Sonríe´, una producción de Paramount Pictures, llegó esta semana a todas las salas del país con prometedores elementos escalofriantes.

"Queríamos crear un lenguaje especial, no sólo en la actuación, también en los sonidos, los visuales y todo para crear una atmósfera de ansiedad continua no sólo a ratos", dijo el director.

"Creo que visualmente para México, que tienen una manera macabra y artística de mirar a la muerte, va a ser increíble de experimentar", agregó la actriz de 30 años.

El elenco lo completan Jessie T. Usher, Robin Weigert, Karl Penn y Rob Morgan.