Es ´Tuca´ el ´Transformer´

Eustacio Rizo guarda gratos momentos de su carrera como futbolista.

Fue miembro del plantel de Tecos que fue campeón, gracias a la dirección técnica de Víctor Manuel Vucetich, quien le dio grandes enseñanzas.

Pero si un técnico impresionó a Rizo fue Ricardo Ferretti, con sus cambios de humor, una vez que entraba al campo.

SE LE OLVIDA A BONI

"Bonifacio Núñez era muy bromista, se te acercaba a platicar, y en un partido contra Toros Neza yo le reclamé una jugada que era falta y me dice ´ésta no es, pero encáralo, si te vuelve a hacer una, lo echo´. Se ofrece la oportunidad, lo encaro como me dijo, logro pasarlo, y me comete falta ya estando en posición de gol, pero sólo marca la falta, me le acerco y le digo: ´¿qué pasó señor con la tarjeta?´, y me dice ´¿cuál tarjeta?´, y le digo ´pues la que me dijo que iba a sacar si me hacía falta´, solamente se río y se fue".

DE ´PERRO´ A ´PAN DE DIOS´

"Yo tenía una rivalidad con Pedro Muñoz, del Santos, al que apodaban el "Perro". El partido fue intenso, él me daba, yo a él, y en una jugada chocamos, ambos nos dimos en la boca y sangramos. Ganamos con un gol mío 2-1, al finalizar me dice: ´hey, Eustacio´, pensé me va a retar, pero me dijo: ´bien hecho, bien jugado, hoy te tocó ganar, después será la mía´, y le dije: ´Pedro, mis respetos´. Después, un compañero de Tecos que lo conoció me dijo: ´como persona es un pan de Dios, es una chulada de persona, pero jugando es diferente".

HASTA DE PORTERO

"De niño jugaba de delantero, y en Tecomán, el técnico Sergio Lugo me puso de defensa central, y así entrenaba en el primer equipo. Me concentran para un partido contra el Atlas, para el segundo tiempo me habla (Víctor Manuel) Vucetich y me dice: ´vas de centro delantero´ y le pregunto: ´profe, ¿de centro delantero?´, y me dice: ´¿ya se te olvidó? Meto a otro´, le digo: ´de lo que sea juego´, y dice: ´entonces te pongo de portero´, y él después me explicó que dijo todo eso porque notaba nervios y quiso suavizar el momento".

CÓMO CAMBIAS ´TUCA´

"Con Ricardo Ferretti como técnico de Chivas, era esperar a ver qué te decía día con día. La gran enseñanza que te deja como entrenador es que sí es muy bueno porque trabaja mucho, y lo chistoso es ver cómo se transforma cuando pisa la cancha de entrenamiento o un campo de futbol, porque si no está en ellos, es el mejor amigo del mundo, platicas con él, le gusta hacer sobremesa, pero en cuanto pisa el vestidor viene la exigencia a tope. Es de llamar la atención cómo cambia de un lugar a otro, pero no seré el primero en decirlo".