Es Dalys ruda por naturaleza

Pese a que inició como técnica, Dalys siempre llevó la rudeza en la sangre.

La panameña cree que el cambio fue en automático porque desde su debut en los cuadriláteros del Consejo Mundial de Lucha Libre demostró que nació ruda.

"No era esa amazona dulce, sacaba ese coraje porque así era mi carácter, mi personalidad y eso no le gustaba mucho al público, porque un luchador técnico no hace eso, yo no llenaba esa palabra, viene el cambio y es favorable para Dalys.

Ha resultado que me hayan cambiado a esa amazona ruda", comentó la panameña.

"Fue un cambio favorable, Dalys no tiene un personaje, soy así, soy una mujer recia, tengo una personalidad fuerte, a veces me dice mi esposo ´estas enojada´, pues no, yo soy así".

Pero llegar no fue nada fácil para la campeona Universal de las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues tuvo que pasar por la negativa de su papá y un embarazo prematuro, además de compañeros luchadores que no la aceptaban para abrirse camino.

"A veces como mujer no te das cuenta de lo que eres capaz, yo desde niña, fui mamá muy joven desde los 15 años, fui una mujer guerrera, una mujer que tuvo que salir adelante y a aprender, a los 15 eres una niña, no eres una persona capaz de tomar decisiones fuertes. Siempre quise ser luchadora, mi papá era promotor y no me daba permiso.

"Ahora puedo presumir y disfrutar de muchas cosas dentro de la lucha libre, a lo mejor si todo se me hubiera dado fácil no estaría donde estoy", señaló la domadora del Negro Casas.