Ernesto Ruffo renuncia a su cargo en el CEN de Acción Nacional

El diputado Ernesto Ruffo, renunció a su cargo al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Acción Nacional, como responsable de la Coordinación de la Comisión para la Transparencia y Reingeniería del blanquiazul, más no al partido, por lo que seguirá como militante, pero sin cargo al interior.

En una carta dirigida al presidente nacional de Acción Nacional, Marcelo Torres Cofiño, le expresó que la decisión la tomó después de valorar que la dirección del blanquiazul, ha sido tomada por "intereses de grupo que han convertido en botín para beneficio de unos cuantos", apartados del bien común.

"Me dirijo a usted, para informarle que he tomado la decisión de renunciar de forma irrevocable, mi calidad de integrante del Comité Ejecutivo (CEN) de nuestro partido. Dejando a salvo mi carácter de militante del partido Acción Nacional", afirmó.

Ruffo Appel dijo que otras de las razones es que si bien se logró actualizar el padrón de militantes a través de la huella digital con el apoyo del Instituto Nacional Electoral (INE), la transparencia del mismo se quedó como un gran pendiente, "porque al grupo que controla nuestro partido no le ha sido conveniente incorporar estos avances al proceso democrático interno" para renovar la dirigencia, escribió el panista.

"Además de coordinar la Comisión, fui integrante de la Comisión de Anticorrupción del CEN, presidida por Luis Felipe Bravo Mena".

Y agregó: "En esta Comisión, por denuncia de integrantes del partido, me tocó revisar y evaluar casos en los que se documentó que hubo recursos económicos presupuestales canalizados por el Ramo 23 del presupuesto Federal, denominados popularmente "moches", que debiendo ser entregados a determinados gobiernos municipales para obras ya autorizadas, no llegaron a su destino, quedándose en las arcas estatales y aplicados posteriormente a conceptos no autorizados".

La renuncia del ex gobernador de Baja California se da a menos de un mes de que se lleve la renovación del Comité Ejecutivo Nacional, por lo que en breve terminaría su cargo partidista.