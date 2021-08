Era ´predecible el fracaso´

Desde su perspectiva también influyeron cuestiones políticas, la mentalidad de la sociedad mexicana y el desinterés por participar en una jornada donde no se renovaría un cargo público.

En torno a todos los comentarios que han surgido en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) con respecto a que hubo poca planeación o que las campañas informativas fueron insuficientes, destacó:

"Esta culpa que ya le están repartiendo diversos actores, no solo desde la presidencia de la república, será irrelevante, porque al INE no lo van a tumbar, aunque sí servirá como una excusa de que no funciono".

¿ERA NECESARIA?

Garcés participó una mesa de análisis efectuada ayer en EL MAÑANA, donde compartió opiniones con Martin Silva, presidente de la asociación de abogados de Reynosa.

Este último, consideró que el ejercicio de la consulta popular en el que se invirtieron más de 500 millones de pesos, era innecesario, al afirmar que para enjuiciar expresidente bastaba con recurrir a un ministerio público. "Aunque la consulta está sustentada en la constitución y en las leyes reglamentarias, no era necesario todo este ejercicio ni inversión, ya que la acción penal corresponde al ministerio público, por eso bastaba con que este órgano en uso de sus atribuciones decidiera actuar, ya sea de oficio o recurriendo a partes ofendidas".

El abogado dijo que sin importar los resultados de este ejercicio, los ex presidentes si pueden ser juzgados, y recordó que hay delitos que no prescriben. "Estamos hablando de genocidios, desapariciones forzadas, delitos que son de lesa humanidad, que no prescriben y que deben seguirse de forma permanente, para que un presidente sea enjuiciado enjuiciado se requiere voluntad política, aquí no importan los resultados de la consulta", insistió Silva.

Pero ambos mostraron su postura a favor de que se continúen desarrollando más consultas populares, enfocadas a mejorar la calidad de vida de la población.

Los millones de pesos invertidos fueron innecesarios para enjuiciar expresidentes, afirma asociación de abogados de Reynosa.