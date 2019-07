"Equidad de género en política aplica sólo para las mujeres"

Cd. Victoria, Tam.- A pesar de encontrarnos en pleno Siglo XXI la diversidad sexual no es algo común dentro de la vida política de Tamaulipas, si bien las leyes de Equidad de Género han permitido a las mujeres ocupar cargos políticos con mayor frecuencia en los últimos años, la comunidad LGBT ha quedado relegada para acceder a cargos de elección popular.

"Se ha hecho algo de revuelo con esta participación mía y la inclusión que tuvieron para conmigo dentro de la política", dijo el octavo regidor en el Cabildo de Ciudad Victoria, Eusebio Arellano Rodríguez, conocido por ser el primer político tamaulipeco perteneciente a la comunidad gay, "yo creo que sí (soy el primero) porque hasta ahorita no he sabido de nadie que abiertamente acepte su procedencia".

Hasta el año pasado el regidor Chevo, como es conocido popularmente, dividía su tiempo entre atender su negocio de belleza y ayudar a la gente necesitada; confesó que como regidor se le han abierto muchas puertas para continuar con esa actividad altruista, no obstante, cuenta con muchos amigos que lo apoyan y le ayudan a realizar distintas actividades a favor de la comunidad.

"No existe medicamento en las instituciones, el costo del medicamento ha estado un poco elevado para tantas enfermedades ahorita que se han venido desatando, por ejemplo, el cáncer que hay demasiado y el medicamento es muy costoso y a veces las instituciones no lo tienen o no tienen derecho al medicamento", fue gracias a su trabajo como estilista que ha podido formar lazos de amistad con profesionistas que pueden acceder a esas medicinas, "tengo amigos doctores que a ellos también muchas veces les facilitan muestras médicas y ellos me facilitan el medicamento y así estamos trabajando".





Eusebio Arellano Rodríguez, octavo regidor de Ciudad Victoria