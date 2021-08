ENTREVISTA |´Urge un cambio completo, no sólo de autoridad´: Rodolfo González

El tema inicial de la conversación es la radiografía que ha obtenido de los ciudadanos del Estado a través de los recorridos hechos en la mayoría de los municipios, en donde dijo que la gente quiere un verdadero cambio.

"Lo que he visto es un planteamiento, una necesidad de un cambio real, hay una sed de cambio real, así me lo han dicho, no quieren solo un cambio de autoridad si no que se refleje en la mesa, en el bolsillo y en las calles", indicó.

Respecto a la contienda que hay entre al menos cuatro integrantes de Morena para ocupar el puesto de candidato a la gubernatura, Rodolfo González expresó que se ha mantenido un diálogo, además propuso seguir un programa de transformación a favor de Tamaulipas.

"Ahorita es más importante antes de ver quién va ser el candidato o candidata, es más importante definir un programa de transformación a favor de Tamaulipas y que lo suscribamos todos y comprometernos a seguirlo", indicó.

Los puntos planteados por González Valderrama son los de seguridad, empleo, integridad en el servicio público, salud y educación, los cuales son fundamentales para que el Estado viva la Cuarta Transformación.

SOY FUNDADOR DE MORENA Y COLABORADOR DEL PRESIDENTE

Desde el inicio de Morena como instituto político González Valderrama participó junto con Andrés Manuel López Obrador, acciones que realizó también en la conjugación de este instituto político en Tamaulipas.

"En el caso de Tamaulipas fui la aplicación del primer presidente del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador y ayudé a integrar los comités regionales en Tamaulipas especialmente en la zona sur, que abarca Mante, González, Aldama, Altamira, Madero y Tampico" expresó.

PARTICIPACIONES DE CRUCES PARA MUNICIPIOS, CRUCE FERROVIARIO PARA REYNOSA PLANES PARA LA FRONTERA

Para la frontera de Tamaulipas, González Valderrama indicó que es necesario aprovechar los beneficios del nuevo tratado del T-Mec, el cual se basa en áreas como desarrollo de energías renovables, ecoturismo o las aplicadas en los sistemas de telecomunicaciones.

Uno de los ejemplos que se toman en cuenta para verificar la mala estrategia tomada por autoridades gubernamentales es el desarrollo que tuvieron las ciudades fronterizas del lado de Texas, las cuales crecieron más que las del lado mexicano.

"Hay que ver cómo eran estas ciudades de Tamaulipas antes del TLC y como son ahora después de 25 años de este tratado, por ejemplo se desarrollaron más Laredo, McAllen y Mission y Brownsville que las ciudades de Tamaulipas", indicó.

En zonas como Reynosa, es necesario la construcción de un cruce internacional del tren, esto para incrementar el comercio internacional que se desarrolla en esta ciudad fronteriza, en el caso de los migrantes es necesaria la participación de los países de origen, el de México y los Estados Unidos.

ALIANZA PRI, PAN Y PRD

ES SADOMASOQUISTA

Lo alianza que se busca por parte de los políticos tamaulipecos del PRI, PAN y PRD para competir en las elecciones a gobernador del próximo año fueron calificadas como sadomasoquistas por Rodolfo González, quien agregó que esto confirma la existencia del PRIANRED.

"Dos de cada tres priístas no quieren una alianza con el PAN, entonces ellos bienvenidos a Morena, eso por que el fue el que los sacó del poder, es eso una alianza sadomasoquista, por que el PAN goza y disfruta metiéndolos a la cárcel es una alianza para el Marqués de Sade", indicó.

A la legislatura que está por iniciar les pidió que empiecen a tomar las acciones necesarias para impulsar la Cuarta Transformación en Tamaulipas, no esperar a que llegue al gobierno el próximo año.





