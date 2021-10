ENTREVISTA: ´Gobernar Tamaulipas´, la meta de Américo Villarreal

Hijo del exgobernador Américo Villarreal Guerra, 38 años de casado con María de la Luz Santiago con quien procreó a sus hijos Américo, Humberto y María, el integrante de la Cámara Alta del Congreso de la Unión dijo sentirse agradecido con el apoyo brindado por los tamaulipecos, quienes lo han manifestado.

"He visto encuestas donde los tamaulipecos y tamaulipecas tienen una afinidad hacia mi persona, además varias nos señalan como quien vamos con la oportunidad de poder tener esta alta responsabilidad de nuestra entidad´´, expresó.

Villarreal Anaya es un hombre de ascensos y le encantan las alturas, por eso no duda en que se logre la unidad una vez que el partido elija a quien será su próximo candidato a gobernador en Tamaulipas.

Con más de 50 ascensos a más de 5 mil metros de altura al volcán Popocatépetl y al Iztaccíhuatl, al Pico de Orizaba, a la montaña más alta de América conocida como Aconcagua en Argentina y la más grande de Europa, la Monte Blanco en Francia, ahora enfila hacia una meta definida.

"Que exista la voluntad de un gobierno honesto en Tamaulipas, austero, de oportunidades y beneficios sociales, menores diferencias entre la población y de justicia distributivas de los recursos", precisó.

Américo Villarreal atribuye el crecimiento de Morena al sentido humanista de su ideología política y de bienestar social, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien tiene una buena relación.

Admite que en el 2018 no pasó por su mente ser candidato a gobernador, enfocándose en la senaduría, después de que en el 2016 tuvo la oportunidad de hablar con el hoy presidente sobre sus libros, siendo empáticos con lo que pasaba en el país y no estar de acuerdo con el manejo de temas como la energía, petróleo, inseguridad, la seguridad alimentaria y otros temas.

"La relación con él es muy cordial, empatía de trabajo y compromiso, siento que tengo la confianza del presidente y por ningún motivo voy a faltar a ella", reiteró.

Manifestó que rumbo al 2022, cada uno de los aspirantes de Morena tiene su hoja de vida y de servicio, donde se muestre su desempeño con responsabilidad y honestidad, por lo que espera los tiempos marcados por el sistema de evaluación mediante encuesta con mediciones cualitativas y cuantitativas para al final todos trabajar hacia un mismo rumbo.

MAKI NO SE HA IDO A MORENA

Al ser cuestionado sobre las posibilidades de la exalcaldesa, Maki Ortiz Domínguez, para ser tomada en cuenta por su partido, en caso de favorecer a una mejor la paridad de género, el Senador sostuvo que hasta el momento no se ha pronunciado por incorporarse a Morena.

"La doctora Maki encabezó por dos periodos un gobierno municipal de Acción Nacional, su carrera es muy amplia en el este partido político, pero nunca la he escuchado en una declaración decir que deja a Acción Nacional", puntualizó.

Ha habido algunas nota, pero no de voz propia decir en una manifestación que ya no está en Acción Nacional y tampoco la he oído que haya solicitado la incorporación a Morena, añadió.

"La forma distintiva de conducirse de Morena en en la circunstancia de paridad, también hay otros cuadros muy valiosos de mujeres dentro de la institución que también tendrían que estar considerándose y participando", aclaró.

TEMA DEL AGUA ES PRIORITARIO

La disminución de los volúmenes de agua del río Bravo, sumado a construcción de presas por cada una de las entidades que comparten la cuenca, es un tema prioritario, expuso el legislador federal.

El crecimiento, las necesidades económicas de los distritos de riego 025 y 026, el aumento poblacional, las concentraciones en zonas urbanas a lo largo de la cuenca, desde Durango y Chihuahua hasta Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, han convertido el tema del agua en un asunto de gran prioridad, insistió Américo Villarreal.

Recordó que cuando se creó la Ley Federal de Aguas en 1944, existía mayor precipitación y por eso teníamos más agua, pero con el cambio climático disminuyó, por lo que desde el Senado pidió a la Comisión Internacional de Límites y Aguas una evaluación de la cantidad de captación y ver si se hace una revaloración del tema, ya que además se debe liberar el recurso a Estados Unidos al existir de por medio acuerdos internacionales.

El senador por Tamaulipas no descartó la posibilidad de construir acueductos para llevar agua del Pánuco y el Tamesí a las presas Marte R. Gómez y Falcón, a fin de cubrir las necesidades de desarrollo urbano y de los productores agrícolas.

Durante la entrevista, Villarreal Anaya reconoció la importancia de la familia en todo su trayecto, pero también reveló aspectos de su vida personal como su gusto por la música de Vicente y Alejandro Fernández, disfrutar en casa una carne asada, escuchar melodías que le relajan como "El caminante", "El vendedor" y "Canta Corazón".

Le gusta almorzar un machacado con huevo, pero siempre con la sazón que le daba su mamá y también aprovechar para hacer senderismo, así como realizar recorridos en bicicleta de montaña.

Finalmente agradeció a los tamaulipecos por brindarle la oportunidad de representarles en el Congreso de la Unión como Senador de la República.