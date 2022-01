- Entretenimiento en casa

2. Hunt for the Wilderpeople (2017)

Basada en la novela Wild Pork and Watercress de Barry Crump, Hunt for the Wilderpeople (Taika Waititi) está protagonizada por Sam Neill y Julian Dennison como un duo poco probable de padre/niño adoptivo. Después de su adopción por parte de la familia Faulkner, Ricky (Dennison) intenta establecerse en su nuevo hogar, pero unos trágicos sucesos asustan al niño y lo llevan a huir a través de la densa naturaleza de Nueva Zelanda. Hec (Neill), el padre adoptivo de Ricky, sale a buscar al niño, pero sufre una lesión debilitante en el proceso. Uniéndose a sus pasados y la esperanza de un futuro más libre, la pareja decide esconderse juntos en la maleza. Pero con una búsqueda nacional en marcha para encontrarlos, ¿cuánto tiempo puede durar realmente su odisea? Hunt for the Wilderpeople se sostiene por la química en pantalla de Neill y Dennison, una asociación actoral que solo se profundiza con el rico y emotivo guión de Waititi.

3. El dilema de las redes sociales (2020)

The Social Dilema del director Jeff Orlowski es un docudrama revelador que pone a las grandes tecnológicas como Google, Facebook e Instagram bajo el microscopio.

Varias cabezas parlantes (muchos ex empleados) opinan sobre las implicaciones dañinas de las redes sociales, desde la «minería de datos algorítmicos» hasta los perjuicios para la salud mental. Cuanto más veas esta película, más preguntas comenzarás a hacerte sobre tu propia exposición en las redes sociales. The Social Dilema no se aparta de su propósito, dejándonos con todo tipo de cosas en las que pensar (en particular, nuestras propias cuentas en las redes sociales).

4. There Will Be Blood (2007)

There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson, es un sombrío estudio de Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis), un floreciente magnate petrolero de la California de principios del siglo XX.

Daniel es el tipo de hombre que le vendería su alma al diablo por dinero, lo que hace que la llegada de Paul Sunday (Paul Dano) sea aún más fortuita. El niño afirma que hay petróleo en la propiedad de su familia y le dirá a Daniel dónde está, todo a cambio de dinero en efectivo.

La pareja realiza una transacción y Daniel viaja a la ciudad de Little Boston con su hijo H.W. (Dillon Freasier) para intentar comprar el Sunday Ranch para perforar.

Lo que le espera a Daniel es un enemigo cobarde y la tierra maldita de su familia. ¿O es Plainview la propia maldición? There Will Be Blood es un descenso de más de dos horas hacia un infierno de negocios y fe, con una actuación principal –la de Day-Lewis– ganadora de un Oscar.