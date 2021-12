- Entretenimiento en casa

La primera temporada de Emily in Paris se convirtió en un tremendo éxito, pese a su tono ligero y al abuso de los estereotipos de los franceses.

La segunda temporada mantiene el tono y ritmo de la primera, con vistosas locaciones, vestuarios, música y una producción muy bien lograda.

En esta ocasión Emily se encuentra atrapada en un triángulo amoroso, que sin dar muchos spoilers incluye nuevamente a su vecino el chef, interpretado por Lucas Bravo.

Si bien la serie será del agrado de los fans de la primera parte, el mayor problema de su continuación recae en la misma Emily, que pese al carisma de la actriz Lily Collins sigue siendo un personaje que desespera por las decisiones que toma.

El elenco de soporte se encuentra muy bien aprovechado en esta segunda vuelta, en especial Ashley Park, que tiene muchas oportunidades de lucir su extraordinaria voz. La actriz fue nominada al Tony por su papel de Gretchen Wieners en el musical Mean Girls.

Pero sin duda el personaje más llamativo y enigmático es Sylvie, la jefa francesa de Emily, interpretada extraordinariamente por la actriz Philippine Leroy-Beaulieu, que tiene en esta ocasión un arco muy interesante.

En la segunda mitad de la temporada es cuando la serie despega y obviamente el cliffhanger te deja con ganas de una tercera temporada.

Emily in Paris sirve como entretenimiento simple, y eso a veces, se agradece mucho.

SERENITY

La cinta escrita y dirigida por Steven Knight y protagonizada por Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Djimon Hounsou y Jason Clarke, a simple vista parece una intriga pasional al estilo del cine negro de la primera mitad del siglo pasado. Pero nada es lo que parece. El verdadero tema es otro que va dando pistas a lo largo del relato, pero que resulta evidente al momento que la historia tiene un giro inesperado (que no les voy a revelar aquí porque es un spoiler) que le da sentido. Y es ahí donde los espectadores adultos se van a sentir desconcertados y los más jóvenes lo van a entender perfectamente. El problema con la trama del pescador obsesionado con un atún que recibe una propuesta audaz y arriesgada de su ex esposa, es que tanto el guión como el director no logran salvar un par de baches narrativos que vuelven aburrido el discurso. Sin embargo, la manufactura técnica y el elenco son buenos. Vale la pena por su originalidad, eso compensa sus momentos tediosos.