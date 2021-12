Entretenimiento en casa

Nicole Kidman se transforma en la leyenda de la TV Lucille Ball en la nueva cinta de Aaron Sorkin Being the Ricardos.

BEING THE RICARDOS

El filme narra una semana de grabación de su show I Love Lucy, donde la estrella debe lidiar con una acusación de ser comunista, la fidelidad de su marido y lograr tener un momento histórico en la televisión.

Sorkin, que también escribió el guion, logra un filme impecable en su manufactura, retratando la era dorada de la televisión y las situaciones que enfrentaban sus estrellas.

El poder de Ball en la industria y su perfeccionismo, así como flashbacks de momentos importantes de su vida personal y de su carrera, son también retratados en la bien escrita historia.

Pero lo que es verdaderamente impresionante es el trabajo de Kidman, ya que sin hacer una imitación logra captar la esencia de Ball, hasta en su manera de hablar, logrando uno de los mejores trabajos del 2021 y que ojalá sea reconocido con una nominación al Óscar.

Javier Bardem no se queda atrás como su marido Desi Arnaz, y pese a que no se parece al verdadero logra proyectar su personalidad.

Nina Arianda y J.K. Simmons completan el elenco de estrellas del show interpretando excelentemente a Vivian Vance y William Frawley.

Being the Ricardos es de las mejores películas del año. No se la pierda.

LA VIDA INMORAL DE LA PAREJA IDEAL

Partiendo de la historia de un reencuentro de una pareja que vivió su primer amor, y el más importante, 25 años atrás, el filme presenta una serie de personajes muy peculiares y divertidos que encarnan situaciones con las que cualquier espectador se puede identificar. ¿Pero qué sucede cuando ambos quieren aparentar que ahora tienen una existencia completa y feliz, cuando no es así? Lo más divertido es cómo se cae el "teatrito" y salen a relucir los secretos "cochinones" de cada quién, en una inteligente crítica a los prejuicios y la moral de las apariencias.

Además, la cinta de Manolo Caro cuenta con un soundtrack de temas noventeros que es, simplemente, genial.

Todos nos podemos ver reflejados.