Entretenimiento en casa

Pero su estrategia involucra a una joven policía, cuya vida guarda un pasaje que no puede recordar.

Esa es la trama de Asesino del Olvido, remake mexicano de la serie turca de 2018 Sahsiyet, creada por Onur Saylak y escrita por Hakan Gunday.

Adaptada a México por Jorge Tijerina, en colaboración con Alejandro Gerber e Itzel Lara, se trata de un muy interesante e incisivo thriller policiaco que aborda el tema de la violencia de género y la corrupción.

La tropicalización de la historia la adecua perfectamente a la realidad mexicana y contiene además los elementos universales que le dan vigencia en cualquier parte del mundo.

Está bien producida desde el punto de vista técnico, pero lo mejor de todo es su guion, que desarrolla los personajes y maneja la tensión de manera excelente manteniendo el interés del público de un capítulo a otro.

Su elenco es lo mejor: Damián Alcázar y Paulina Gaitán, en los personajes centrales, logran dar vida a personajes complejos, tridimensionales, alejados de los estereotipos del thriller típico.

YO SOY SIMÓN

Simon Spier es un chico de prepa que tiene un secreto que lo atormenta, ya que es gay y no quiere que sus amigos o su familia se enteren. Basada en la novela juvenil "Simon vs. the Homo Sapiens Agenda" de Becky Albertalli, la cinta de Greg Berlanti cuenta el recorrido de aceptación del personaje, interpretado por Nick Robinson, mientras se mensajea por correo electrónico con otro chico que pasa por lo mismo de manera anónima en su misma prepa. Se enamoran compartiendo sus experiencias y al mismo tiempo aprenden a aceptarse. Robinson hace un extraordinario papel y destaca también Jennifer Garner como su madre. La cinta tiene mucho humor y corazón y resulta conmovedora. Inspiró la serie de televisión Love, Víctor.

ALGO PARA RECORDAR

Es uno de los dramas románticos más populares de los años 50. Cuenta la historia de un hombre y una mujer que se conocen y enamoran en un barco. El problema es que cada uno se encuentra ya en una relación, por lo que se comprometen a terminar lo que tienen y encontrarse en seis meses en la cima del Empire State. El destino tenía otros planes para ellos. Cary Grant y Deborah Kerr encienden la pantalla como la trágica pareja y tienen muchísima química. La cinta es citada en muchas otras películas y la premisa del encuentro en la cima del edificio es utilizada en Sleepless in Seattle (1993). Es el tipo de historia que es mejor ver con una caja de kleenex a un lado. Fue nominada para cuatro premios Óscar, incluyendo Fotografía y Canción.