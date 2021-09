- Entretenimiento en casa

NINE PERFECT STRANGERS

La gurú encargada de la sanación del alma es la misteriosa rusa Masha Dmitrichenko, interpretada por la ganadora del Óscar Nicole Kidman, que también es una de las productoras, junto con David E Kelley, que ya trabajo con ella en Big Little Lies y The Undoing.

Sus métodos podrán ser cuestionados, ya que los nueve asistentes fueron seleccionados para complementar sus fortalezas y debilidades, en un paradisiaco lugar donde les quitan todo tipo de contacto con el exterior.

En los primeros tres adictivos capítulos liberados, el resto se estrenará cada viernes, destaca la sensacional Melissa McCarthy como la escritora Frances Welty, en un papel muy diferente al que nos tiene acostumbrados, y logrando gran química en pantalla antagonizando con Bobby Cannavale, como un atleta en desgracia.

Hablar de los problemas de los asistentes es dar spoilers, y parte de lo divertido de la serie es ir descubriendo los motivos de cada uno para llegar ahí.

El personaje de Kidman sigue siendo un enigma, aunque se sabe que recibe amenazas anónimas y que quizás sus métodos resultarán contraproducentes.

La historia esta basada en la novela de la australiana Liane Moriarty (Big Little Lies), y si bien arrancará comparaciones en un principio con la recientemente terminada The White Lotus, no pueden ser más diferentes.

DRÁCULA

De una temática un tanto sombría, esta versión de la clásica historia del vampiro centrada en la permanencia y la fuerza del amor es, sobre todo, un gran espectáculo cinematográfico. Gary Oldman, Winona Ryder y Anthony Hopkins llevan los papeles protagónicos; junto a ellos están Keanu Reeves, Sadie Frost, Cary Elwes, Bill Campbell y Tom Waits, quienes conforman el reparto de apoyo. Independientemente de lo inteligente y bien construido del guión de James V. Hart, el trabajo de producción, fotografía, edición, música, maquillaje, efectos visuales y de sonido logra una fastuosa película. Bien vale la pena un buen sonido para disfrutar mejor de la experiencia que la versión del cineasta Francis Ford Coppola propone al espectador. Ganó los premios Óscar de Diseño de Vestuario, Maquillaje y Edición de Efectos de Sonido. (Edgardo Reséndiz)

LA CALLE DEL TERROR PARTE 3

La tercera entrega de la serie fílmica surgida de las novelas de R. L. Stine, devela el misterio tras la maldición de Sarah Fier y cierra la historia poniendo las últimas piezas del rompecabezas de manera más que satisfactoria.

La Calle del Terror (Parte 3): 1666, al igual que sus antecesoras, reinventa el género "slasher" y le da vigencia y actualidad a una trama que ocurre hace más de tres siglos, con una buena dosis de crítica social y un toque de humor.

La dirección de Leigh Janiak nuevamente logra una narrativa llena de brío y energía, que lleva la trama hasta sus últimas consecuencias para cerrar el ciclo de una manera coherente cerrando lo planteado en las cintas anteriores.

El elenco también hace lo suyo y consiguen un interesante resultado al interpretar sus personajes y sus antepasados en tres tiempos distintos.

Aunque en esta tercera parte, los homenajes a otras cintas del género son menos evidentes, los giros argumentales, la tensión y los sobresaltos no pueden faltar y mantienen a la audiencia al borde de su asiento en todo momento.