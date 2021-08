Entretenimiento en casa

Esa es la premisa de Todo es Verdad, la cinta dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh y escrita por Ben Elton que explora los últimos días de la vida del célebre dramaturgo.

Cuidadosamente producida, con una detallada reconstrucción de la época, la cinta, sin embargo, tiene su mayor atractivo en el desempeño de su elenco.

Branagh logra una caracterización fascinante del Bardo de Avon y humaniza al hombre detrás del dramaturgo, mostrándolo frente a sus problemáticas familiares y comunitarias de las que su fama y prestigio no podían salvarle.

Judi Dench y Sir Ian McKellen ofrecen una magistral muestra de su reconocido talento, al igual que el resto del reparto que se pone a su nivel, aún en los personajes más pequeños.

JOLT

Lo principal es comprar la idea de que la menuda y bella Kate Beckinsale tiene problemas de control de ira y fácilmente se convierte en una especie de demonio de Tasmania que reparte puñetazos y patadas a diestra y siniestra.

Si puedes aceptarlo, seguramente te va a gustar Jolt, la cinta dirigida por Tanya Wexler y escrita por Scott Wascha que relata las aventuras de la volátil y violenta Lindy en un mundo lleno de gente con peores modos.

La película es básicamente de acción, con elementos de ciencia ficción y humor negro, que descansa casi por completo en la belleza y el carisma de Beckinsale, pero que está plagada de inconsistencias, es bastante predecible y hasta un poco ñoña.

No es una buena película y sin embargo, y eso hay que reconocerlo, es muy entretenida y tiene una narrativa vertiginosa que la hace a fin de cuentas disfrutable.

| JOLT

UNA LUZ EN LA OSCURIDAD

Hemos visto docenas de películas en televisión y en cine sobre sobrevivir el holocausto y la directora polaca Agnieszka Holland se da a la tarea de sorprender con una más. Basada en una historia de la vida real, un hombre polaco llamado Leopold Socha esconde durante más de un año a un grupo de judíos en las alcantarillas de Lvov, en plena ocupación nazi. Aprovechando como negocio el poder aprovecharse de las riquezas de los necesitados, Socha va viviendo una transformación que lo humaniza mientras bajo la tierra las condiciones son cada vez mas inhumanas. La realizadora retrata de manera impresionante la claustrofobia del encierro, y no endulza las imágenes en una representación cruda y sobrecogedora. Con un diseño de producción de primera, la cineasta te adentra en ese universo oscuro y logra momentos de verdadera tensión. La cinta, basada en el libro “In the Sewers of Lvov: A Heroic Story of Survival from the Holocaust”, fue nominada al Óscar de Película en Lengua Extranjera.

| UNA LUZ EN LA OSCURIDAD