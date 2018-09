ENTIENDE A LA AFICIÓN

Ciudad de México

Juan Francisco Palencia, técnico de Lobos BUAP, se cuadra ante la afición de los Pumas y afirmó que no teme ser abucheado o a que se metan fuerte con su persona mañana en el Estadio Olímpico Universitario.

Dijo que comprende a la perfección a las porras de los felinos, a las que guarda profundo cariño por los años en que estuvo como jugador y técnico, por eso no tiene palabras de reproche para ninguno de ellos, aunque su salida del cuadro auriazul se dio en medio de los gritos de "Fuera Palencia, fuera Palencia".

"A la afición (de Pumas) la quiero muchísimo, me aceptó muy bien cuando yo venía de dos equipos con los que años antes había jugado Liguillas, entiendo lo que tengan que hacer por su equipo, es natural, no me lo tomo personal para nada", mencionó a Grupo REFORMA.

"Evidentemente tiene que apoyar a su equipo, en Pumas debuté como entrenador, después tuve que salir y no le guardo ningún rencor a nadie, al contrario, esto es futbol, pero ahora quiero la victoria para mi equipo".

El técnico del cuadro de la BUAP advirtió que mañana empieza el resurgimiento del equipo, porque la Fecha FIFA les vino bien para hacer un alto en el camino.

"El paro nos vino bien para despejarnos un poco. Ahora comenzamos un torneo nuevo, de 9 partidos, donde lo más importante es que ahora que inicia estén concentrados y que este domingo tengamos un buen inicio para retomar este reto", expuso.

Palencia, quien solo tiene un triunfo en el torneo luego de 8 partidos disputados, afirmó que se encuentra sereno y hoy más que nunca siente el respaldo de su directiva.