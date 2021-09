Enrique Iglesias anuncia su posible retiro de la música

"No es algo en lo que haya pensado en los últimos meses; es algo en lo que he pensado en los últimos años. Es un álbum del que habrá volumen 1 y volumen 2, pero es el final. Estoy en ese momento en mi vida en el que creo que es el momento correcto de hacerlo. He pensado en esto desde 2015", manifestó Iglesias.

El músico aclaró que aunque sean sus últimos discos, no abandonaría la música y dejó entrever que pondría en marcha otras facetas.

"Nunca dejaré de hacer música, nunca dejaré de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo haré de una forma diferente; no necesariamente tienen que estar en un viejo paquete que es un disco.

"Esta gira va a ser importante para mí, por supuesto, compartirla con ustedes. Vamos a visitar muchas ciudades; prácticamente todos los Estados Unidos y Canadá. Creo que nos vamos a divertir, la vamos a pasar bomba y los fans lo van a disfrutar. Creo que va a ser un evento súper especial para nosotros y para los fans", añadió.

Por su parte, Ricky Martin, aunque sorprendido por la noticia, lo felicitó por tantos éxitos a lo largo de su carrera.

"Felicidades por todo. Qué cojones, así que mucho éxito", dijo el puertorriqueño.

El tour de los astros musicales tendrá alrededor de 25 fechas y está por arrancad en Phoenix.

Iglesias inició su carrera profesional en 1995 con su disco homónimo, que incluyó éxitos como "Si Tu Te Vas", "Experiencia Religiosa" y "Por Amarte".