Enrique Guzmán cancela conciertos

CIUDAD DE MÉXICO abril 29 .- En entrevista con el programa "Hoy", el intérprete de 78 años dijo que en estos momentos no se siente bien como para ofrecer sus shows, pues no tiene ganas de cantar.

La situación es tan delicada, que el cantante reconoce que no sabe qué hacer, qué postura tomar, y justamente eso es lo que lo tiene angustiado.

"Ale sabe en qué nivel ha sido mi amistad con mis nietos en general, soy de esos que te consiento, pero que 'ya es hora de que te vayas a tu casa'... no soy muy niñero, cuando mis nietos tienen ganas de divertirse me dan ganas de echarme un sueñito; lo terrible es que no sepa yo pa dónde hacerme, eso es lo único que me ha preocupado. Alejandra me dijo 'haz lo que te parezca' y lo que me parezca es tratar de ayudarla de todas maneras. ¿cómo?, no tengo idea", expresó.

El intérprete de temas como "Tu cabeza en mi hombro" y "Uno de tantos" reconoció que su estado anímico no es el idóneo, por lo que varios conciertos que daría en línea fueron cancelados, e hizo alusión a su canción "Payasito".

"Tenía algunos conciertos en línea y se han cancelado todos porque con qué cara voy a salir a decir algo, qué les voy a cantar, con qué sonrisa puede hablar el payasito, el payasito está triste, no tiene ganas de cantar", sentenció.

El rockero reiteró que jamás le ha faltado el respeto a Frida, y dijo que ojalá en algún momento, su nieta le diga qué fue lo que él hizo mal.

"En algo me equivoqué, pero yo faltarle a ella, no lo he hecho nunca".

---La polémica familiar escala a terrenos legales

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, anunció hace unos días por medio de sus redes sociales que daría inicio a procesos legales contra "diversas personas", tras haber confesado públicamente que había sido víctima de abuso sexual en su infancia.

"Les informo que con el inigualable apoyo de mis familiares y amigos he tomado la decisión de iniciar acciones legales en contra de diversas personas por los hechos que son del conocimiento público", se lee en un texto publicado desde su cuenta de Instagram.

En el comunicado la "influencer" señaló que será el despacho de abogados Oléa & Oléa quien lleve su caso, por lo que pidió a los medios de comunicación dirigirse a ellos en caso de tener alguna duda sobre su procedimiento.

El anuncio causó conmoción entre sus seguidores quienes con la frase "yo sí te creo" han apoyado la valentía que Frida ha tenido para hablar del tema.

La nieta de Enrique Guzmán volvió a ser el foco de atención después de haber narrado los maltratos y el abandono que vivió por parte de su madre, la roquera Alejandra Guzmán; los abusos de sus parejas en su infancia y entre lágrimas confesó que su abuelo, el también músico Enrique Guzmán, había abusado sexualmente de ella desde que tenía cinco años.

Aunque Frida Sofía no ha dejado claro quiénes estarán incluidos en su demanda, la nieta de Silvia Pinal pidió a las autoridades correspondientes que "conduzcan las investigaciones que correspondan conforme a derecho respetando en todo momento los derechos humanos de la suscrita".

Frida Sofía además aprovechó para agradecer el apoyo y las muestras de cariño que había recibido desde que ofreció su testimonio.

Esto se suma a la avalancha de acusaciones que Enrique Guzmán ha recibido a través de los años, pues personalidades del mundo del espectáculo han recordado sus actitudes violentas y machistas del pasado, como el haberle tocado los senos a Verónica Castro sin su consentimiento o hacer comentarios morbosos en vivo sobre su propia hija, Alejandra.

También fueron revividos los relatos de su expareja, la actriz Silvia Pinal, (madre de Alejandra y abuela de Frida), quien en sus memorias señaló que había sido víctima de los comportamientos violentos del cantante mientras estuvieron casados.

---Alejandra "mete las manos al fuego" por su padre

Ante el escándalo por las confesiones que Frida Sofía hizo sobre el abuso que sufrió cuando tenía cinco años, su madre Alejandra Guzmán ha mostrado públicamente el apoyo a su papá Enrique Guzmán, al mismo tiempo que a Frida le dice que se acerque para que juntas acudan a ayuda psicológica.

En una reciente entrevista con Adela Micha, Alejandra dijo que intentó dar lo mejor como mamá, y habló del problema que le diagnosticaron a Frida en su adolescencia: Trastorno Límite de Personalidad.

"Pero al final yo intenté darle lo mejor, le di un departamento que espero lo disfrute, le di un coche, ella acaba de cumplir 29 años y desde hace dos ha dicho cosas de mí que no son ciertas, que no ha sido posible comprobar".

"La Reina de Corazones" descalifica los dichos de su hija, porque aseguró que ella estuvo en el lugar en que ahora está su padre, siendo el blanco de Frida, por lo que toda la familia tanto Guzmán como Pinal, están preocupados por lo que va a suceder en un futuro, porque la situación ha ido escalando.

"Me manoseó ... desde los 5 (años)", afirmó Frida en una entrevista. "Siempre fue muy abusivo", dijo. "Me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso... Siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas", continuó.

Agregó que "cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea, no tienes consciencia, se vuelve algo normal".