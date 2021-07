Enfrenta Tri veto

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, fue claro al señalar que la Selección Nacional no jugará toda la eliminatoria a puerta cerrada.

México ya tiene encima dos juegos de castigo, debido a los gritos homofóbicos que se hicieron presente en el Preolímpico de Guadalajara, además de una multa económica, pero el dirigente espera que esta situación no se vuelva a presentar y para esto, el próximo viernes habrá una reunión importantísima con gente de la FIFA.

"No esperamos una eliminatoria a puerta cerrada. Tenemos una reunión el viernes con la FIFA para trabajar al futuro, para reconocer lo que estamos haciendo de cara a lo que viene y seguro vendrán más acciones", dijo.

El reto que viene enseguida son los juegos contra Panamá en Nashville y frente a Nigeria en Los Ángeles. "Estamos trabajando arduamente para que en estos partidos no se repita nada de eso, y que sea como en Atlanta donde no hubo la necesidad ni siquiera de llegar al primer punto de atención. El verano es muy importante para la Selección, y no sólo buscamos una solución por la industria, sino por la sociedad. La violencia hablada no tiene cabida en el futbol".

La semana anterior, gente de la FMF tuvo una reunión con el Conejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), "a la que le reconocemos su apoyo desde hace tiempo... No nada más impulsamos acciones hacia a fuera, sino hacia dentro de la FMF. Nuestros empleados están capacitados en este sentido y vamos a tener más acciones con la gente de la Conapred que serán públicas".

YON DE LUISA ACLARÓ EL TEMA

DIRIGIRÁ MARTINO LOS JUEGOS ANTE PANAMÁ Y NIGERIA

Al final, nada de que a un partido irá la Olímpica y al otro la Mayor. Los duelos de preparación que jugará la Selección Mexicana contra Panamá en Nasville el próximo miércoles y el domingo frente a Nigeria en Los Ángeles serán dirigidos sólo y nada más que por Gerardo "Tata" Martino. Yon de Luisa aclaró el tema, ya que se pensaba que el primer juego contra los canaleros, Jaime Lozano, técnico de la Olímpica estaría al mando, llevando al equipo Sub 24 como base, más sus tres refuerzos: Memo Ochoa, Luis Romo y Henry Martín.