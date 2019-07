Encuentran sus orígenes con ´Sitiados´

Ciudad de México

Retomar uno de los sucesos históricos del país es para el elenco de "Sitiados México" la oportunidad de mostrar la verdadera realidad.

Protagonizada por Eréndira Ibarra y Alfonso Herrera, el reparto coincidió que la tercera temporada de la serie tratará de incentivar el interés de las personas por su lugar de procedencia.

"Aprendemos sobre la conquista en los libros, pero es hora de rellenar los huecos y desmitificar esa historia. A través de la ficción tenemos la oportunidad de mostrar que no precisamente nos vinieron a civilizar los iluminados. Las series no son exactamente educadoras, son más bien una necesidad por hacernos buscar dentro de nosotros algo más, que te hagan dudar y no sólo sean para entrenamiento, sino para querer buscar más información", expresó Ibarra, quien da vida a la hija del gobernador de Veracruz.

CUIDAN TODOS LOS DETALLES

Congregados en un hotel al poniente de la Ciudad de México, Juan Manuel Bernal, Roberto Sosa, Ari Brickman y Jorge Guerrero, quienes también forman parte del elenco, también resaltaron que los detalles en las recreaciones de las construcciones involucran aún más al espectador en la trama.

Además, los actores reconocieron que formar parte de la historia les ayudó para conocerse más a sí mismos.

Situada en el siglo 17 y escrita por Willy Van Broock, la serie sigue a Lorenzo (Alfonso Herrera), quien llega de España a Veracruz para vengar la muerte de su padre y recuperar la joya más preciada de su familia: el legendario collar de la serpiente que Cortés habría robado a Moctezuma.

"A mí me sorprendió poder descubrirme en cada personaje en estos momentos que aflora la discriminación. Encontrarse a uno mismo es importante. Hoy me reconozco como español e indígena porque somos parte de la historia", compartió Bernal, quien interpreta al gobernador de Veracruz.

Bajo la dirección de Sebastián del Amo y Álvaro Curiel, la tercera entrega de Sitiados México será estrenada el 26 de julio por Fox.