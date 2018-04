Encuentran muerto al famoso DJ Avicii

El DJ sueco Avicii fue encontrado muerto la mañana de hoy viernes, informó su publicista en un comunicado dado a conocer por la revista Billboard.

Avicii, cuyo verdadero nombre es Tim Berglund, murió a los 28 años el viernes 20 de abril, confirmó su publicista.

"Es con profunda pena que anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii", dijo la publicista Diana Baron en un comunicado.

"Fue encontrado muerto en Mascate, Omán este viernes por la tarde hora local, 20 de abril. La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones".

Avicii es creador de éxitos como "Levels", "Wake Me Up", "Hey Brother", "Addicted to You", "Broken Arrows", "For a Better Day", "Fade Into Darkness", "The Days", "The Nights", "Waiting For Love", "Seek Bromance", "You Make Me ".