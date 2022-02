En la elección los colores no importan: Verástegui

"Andrés Manuel López Obrador no estará en la boleta en el proceso electoral", respondió César Verástegui Ostos "el Truco" al cuestionamiento sobre la marca Morena para el próximo proceso electoral para la elegir al gobernador de Tamaulipas.

"De yo llegar a ser el candidato, punto número uno, Andrés Manuel López Obrador no va a estar en la boleta, punto número dos, los colores son irrelevantes cuando hay personas que se tienen que privilegiar, yo le apuesto al trabajo, le apuesto a mi experiencia, a lo que eh sido y lo que voy hacer, aquí solo esta el precandidato de un color, el de otro color y un servidor, la sociedad tendrá la oportunidad, porque así lo marca nuestra democracia, tendrán la opción de lo que le pueda interesar", dijo.

¿Los golpeteos que se han presentado en contra del Gobierno actual en Tamaulipas, no afectará a la candidatura en caso de darse?.

"Yo creo que ese es un tema en donde el gobierno aún no termina, siempre lo eh dicho, este es un juego nuevo, una baraja nueva, para evaluar al gobierno creo que están los indicadores y estos no son buenos, pero esto es un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo en el trabajo interno en cada institución políticas", respondió.

Explicó que los recorridos que se vienen haciendo por los diferentes municipios, es con la finalidad de tener reuniones internas con los partidos involucrados en la coalición, siendo el caso del PRI, PRD y PAN, en donde recordó que solo se puede escuchar, más no hacer propuestas porque aún no es candidato.

"Nos interesa que quienes forman los partidos políticos me conozcan principalmente, es por eso que se viene trabajando en estos momentos conforme a la ley, esperando que en su momento de ser electo como candidato se estará trabajando en diferentes propuestas", dijo.

Agregó que en tanto en cuanto a personajes políticos de esta zona norte como es el caso de Baltazar Hinojosa, Julián Sacramento y Maki Ortiz, solo con los dos últimos ah tenida comunicación, pero si se presenta un escenario para dialogar de los capitales políticos se estará platicando con ellos para que se sumen.

Verástegui Ostos estuvo en Matamoros en donde se reunión con la militancia de los diferentes partidos políticos que conforman esta coalición de "Va por Tamaulipas".